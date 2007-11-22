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Надолго ли хватит запала полпреда?

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Никита ГАЛКИН, Хабаровск ]

Надолго ли хватит запала полпреда?
Олег Сафонов, Фото ИТАР-ТАСС

Судя по всему, новый полпред не будет размениваться на мелочи и намерен привлечь к ответственности не только стрелочников. Будучи заместителем министра внутренних дел России, он курировал работу «криминального блока» (уголовный розыск, экономические преступления, организованную преступность). Поэтому имеет сложившееся мнение о криминальном портрете региона.

«Сегодня лидер преступных формирований примерил образ преуспевающего бизнесмена с очевидными политическими и светскими амбициями, – прояснил на днях свою позицию полпред. – Теневые структуры подминают под себя сферу распределения, пытаются доминировать на рынке. Под криминальный контроль в прежние годы отошло более 2 тыс. крупных объектов экономики, причем примерно шестая часть из них – бюджетообразующие и градообразующие предприятия. Это вызов, который вовремя не был принят».

На фоне таких заявлений возросшая активность «силовиков» указывает на то, что «вызов принят». Впрочем, сами представители правоохранительных органов не склонны поддерживать эту точку зрения. Как пояснили в Главном управлении МВД по ДФО, «под заказ» подобные дела не делаются. И передача ряда громких дел в суды является результатом кропотливой многомесячной, а то и многолетней работы. Но в частном порядке большин­ство представителей силовых ведомств подтверждают информацию, что «вводные» получены.

В немалой степени это связано с еще одним поручением президента: обеспечить «зачистку» экономики региона от криминального влияния перед началом очередного этапа освоения российского Дальнего Востока. Как пояснил пол­пред: «Особенно актуально это сейчас, когда в иные субъекты буквально рухнут огромные бюджеты на развитие самых разных направлений экономики и социальной сферы. Пока, к сожалению, иные проекты не обеспечены кадрами и другими условиями. И преступники видят в этом свой шанс.

Учитывая «чекистское прошлое» нового полпреда и его обширный опыт работы в различных контрольных органах исполнительной власти, «навести порядок» ему вполне по силам. Очевидно, Олег Сафонов получил от президента своеобразный карт-бланш на самые радикальные меры. И теперь покровительство высокопоставленных чиновников (а также принадлежность к очень влиятельным группировкам) уже никому не может служить гарантией неприкосновенности.

Замена кадров в органах государственной власти и местного самоуправления вряд ли будет серьезно афишироваться, но уже сейчас источники в полпредстве отмечают, что Олег Сафонов неоднократно высказывал неудовлетворение тем, что местные власти «не могут самостоятельно решать вопросы без согласования с регио­нальным начальством и федеральным центром». Поэтому имена некоторых «преуспевающих бизнесменов, с политическими и светскими амбициями», мы в скором времени все-таки узнаем.

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