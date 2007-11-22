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Переход на легкое станет «светом в конце туннеля»

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Переход на легкое станет «светом в конце туннеля»
Участники круглого стола в Госдуме считают необходимым создание условий для перехода к «южному» типу потребления напитко

В ТО время как во всех остальных странах крепкие напитки теряют поклонников, Россия «стоит на своем» – доля водки в «потребительской корзине» достигает 87%. Для сравнения: статистика утверждает, что «высокий градус» за рубежом предпочитают 47% пьющих людей. То есть в два раза меньше. По неофициальным данным, уже в 2002 г. объем потребления в нашей стране алкогольных напитков оценивался в 15,4 л чистого алкоголя на душу населения при безопасном уровне в 8 литров.

Усугубляет ситуацию огромное количество некачественных алкогольных напитков. По словам депутата Госдумы Геннадия Гудкова, только в Москве четверть водки на магазинных прилавках «паленая». В регионах ее еще больше – до половины. В России потребляется около 5 л суррогатного алкоголя на душу населения. В глубинке нормальные напитки вообще давно забыли. Считается, что деревня выпивает как минимум 600 млн. литров самогона в год.

Кто-то может возразить – дескать, у нас страна холодная, зима жестокая, не вином же и пивом отогреваться… И обоснует неумеренное поглощение водки (а что еще хуже, всяческих суррогатов, спиртосодержащих жидкостей и самогона) так называемым северным типом потребления. При этом скромно умолчит о двух миллионах только официально зарегистрированных алкоголиков. Из них 65 тыс. детей до 14 лет. Как утверждают врачи-наркологи, это вершина пьяного айсберга. На самом деле их как минимум в десять раз больше.

Неумеренное потребление напитков с высоким содержанием этилового спирта становится одной из основных причин демографического кризиса в России. Показатели смертности и алкоголизации колеблются точно в противофазе: снижение продолжительности жизни совпадает с увеличением потребления крепкого алкоголя. В 2006 г. от употребления крепкого алкоголя и суррогатов в России умерло около 40 тыс. человек.

Пессимисты этот процесс называют необратимым. Оптимисты утверждают, что не все потеряно.

Алкогольному рынку алкоголики не нужны

СПАСТИ страну может переход на «южный тип» потребления алкогольной продукции. Если нация постепенно сменит «тяжелую» водку на легкие вина и пиво – это и будет «светом в конце туннеля». Ведь получилось же это в таких северных странах, как Швеция и Дания, да и у наших соседей в Польше. Они совсем недавно тоже пили «горькую».

В России появились первые сдвиги в сторону южной модели. Правда, только в экономически и социально наиболее развитых регионах. Существует прямая зависимость между развитием региона и структурой потребления алкоголя.

Еще одна из причин популярности водки – парадоксы ценообразования. Она стоит дешевле вина и не намного дороже пива. Материальные стимулы пить легкие напитки напрочь отсутст­вуют. Рублей за 70 (это нижний предел для «непаленой» водки) можно «надраться до поросячьего визга». Пивом на эти деньги здоровый крупный мужчина разве что утолит жажду.

Как утверждают эксперты, водка должна стоить как минимум в 10 раз дороже бутылки пива и в 4–5 раз – простенького сухого вина. Кстати, именно такое соотношение цен существовало в советские времена. Молодежь на вечеринках вполне удовлетворялась «рислингом» и «алиготе». А «пара пива» в кафешке долгое время была нормой потребления. Если бы не печально знаменитая горбачевская антиалкогольная кампания с повальным дефицитом любого спиртного и массовой вырубкой виноградников, множест­во ныне пьющих «горькую» так бы и остановились на легких напитках.

И дело государства – отрегулировать этот процесс. По мнению участников заседания, «единственным выходом из сложившейся в России ситуации станет принятие Концепции государственной алкогольной политики, учитывающей интересы всех участников рынка». Одним из ее направлений должно стать создание условий для перехода к «южному» типу потребления напитков, а именно – натуральных вина и пива. И главное, не забыть при этом о Человеке.

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