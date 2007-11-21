Фестиваль «АГРО-СМИ-2007» завершился вручением наград

В минувший понедельник российские государственные и общественные деятели во главе с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым чествовали многочисленных лауреатов и дипломантов, собравшихся в Москве со всей страны.

Такое количество журналистов, пишущих на сельские темы, редко собирается вместе. Из столиц порой кажется, что в газетах и журналах публикуются только папарацци, ваятели гламура и криминального чтива. Но, оказывается, журналистов, знающих, «где у коня дышло, а в поле пар», еще много. Более 450 заявок от редакций областных (краевых, республиканских) и районных СМИ и свыше 1000 заявок от журналистов поступило на конкурс. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И намного больше, чем пять лет назад, когда идея проводить смотр мастерства только родилась.

– Если честно, то мы и не готовились – просто отобрали три лучшие публикации и послали в Москву, – признался редактор журнала «Агробизнес Татарстана» Ильдус Гатаулин.

– Изданию всего год, но оно уже стало популярным не только у нас в республике, но и в соседних регионах. Даже на Алтае читают, – похвалила коллегу пресс-секретарь Министерства сельского хозяйст­ва Татарстана Гульнара Абдрахманова.

Что ж, говорят, новичкам везет. И не только изданиям, но и индивидуальным журналистам. Например, Ульяна Акаева из Дагестана всего два года трудится редактором газеты «Голос времени». До этого никогда профессиональным журналистом не была – работала в комсомоле, в партии, вела частный бизнес. Но так случилось, что в их приграничном Новолакском районе не стало руководителя редакции. Вот и предложили ей возглавить газету как бывшему секретарю по идеологии.

– О чем же написали, что вас отметили среди тысячи других? – спросил я у энергичной женщины.

– О том, что наши хозяйства были разрушены войной. О том, как без семян и техники наши земледельцы пытались вырастить урожай. О хороших людях, которые в смутное время смогли что-то сохранить. Колхоз имени Ленина, например, – без пафоса, по-обыденному ответила она.

Только потом, когда под аплодисменты ей вручали диплом, ведущий мероприятия рассказал, что Ульяна Кунбутаевна не просто редактор, а человек, награжденный Президентом России боевой медалью «За отвагу». Этой высокой награды она была удостоена после нападения боевиков. Как ни вспомнить: «и к штыку приравняли перо»!

Теперь журналист Акаева мечтает только о том, чтобы на следующем конкурсе в число призеров вошла не она лично, а возглавляемая ею редакция.

Об этом же мечтают и многие другие достойные перья России. На сегодняшний день через смотр конкурса прошло около 5 тыс. журналистов, 3,5 тыс. редакций областных и районных СМИ. В этом же году в числе победителей было особенно много журналистов из Белгородской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской обл., Ставропольского края.

– Мы рассматриваем взаимодействие с прессой как очень важный элемент нашей работы, – сказал Алексей Гордеев, обращаясь к лауреатам и гостям фестиваля. – Пресса играет серьезную роль не только в проведении агарной политики, но и в ее формировании. Во многом благодаря работе СМИ нам удалось обратить внимание власти на проблемы сельского хозяйства, изменить в лучшую сторону настроение людей на селе, поменять отношение общества к сельскому хозяйству, национальному проекту развития АПК.

Крестьянство – корень жизни российской. Об этом надо писать!

Думаю, все, кто читает эти строки, согласятся с федеральным министром.

Александр ШАРАШКИН,

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