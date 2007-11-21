Совесть винодела

«Розлито в России»



ОБЕСПЕЧИТЬ себя собственным вином Россия пока не может. Из отечественного винограда производят лишь 250 млн. л в год. Это втрое меньше, чем выпивают россияне.

Полмиллиарда литров вина приходится ежегодно закупать за рубежом. Это давняя традиция. «Даже в советское время, когда в СССР входили Грузия, Украина и Молдавия, до 30% виноматериалов ввозилось из-за границы. В основном – из Алжира», – объясняет аналитик Союза участников алкогольного рынка Вадим Рабиз.

Но вот что странно. С начала перестройки площадь виноградников в стране сократилась в 4 раза. Вроде бы местного вина должно почти не остаться. Однако российские производители удивительным образом выпускают более 60% потребляемого в стране вина.

Как им это удается, если винограда не хватает? Секрет прост: отечественные заводы закупают за рубежом винные полуфабрикаты. А хороший виноматериал – почти готовое вино. Это не концентрат, его не разбавляют. Лишь иногда виноматериал для улучшения вкуса смешивают с «материалами» из других сортов винограда. Затем заводы разливают вино по бутылкам, а на этикетку чаще всего ставят надпись «Сделано в России».



Плодово-выгодное



ВРОДЕ бы ничего зазорного в закупке винных полуфабрикатов нет. Так поступают многие страны. Свой виноград выращивают и в Британии, и в Швеции, но никто там не требует, чтобы эти страны сами обеспечивали себя вином.

Проблема в том, что российские заводы далеко не всегда закупают качественное сырье. «В то вино, что продается здесь по 70–80 руб., льют в основном дешевые виноматериалы, которые стоят 25 центов (7 руб.) за литр», – откровенничает президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.

И это еще полбеды. Некоторые российские виноделы… вообще не используют виноград. Несколько лет назад притчей во языцех стали портвейны, в которых даже фруктов не было. Отпускная цена этого зелья с завода составляла 7–8 руб., в магазинах они продавались по 20–30. В состав входили спирт, вода и ароматизаторы. Лишь после того как государство увеличило акцизы на крепленые вина в два раза, «эпидемия дешевого портвейна» пошла на спад.

Другие горе-виноделы «гонят продукт» по советским технологиям. Это всем знакомое «плодово-ягодное» вино. Конечно, в Японии и Китае существуют традиции изготовления сливового вина. Но российские производители делают свой продукт в два раза крепче. Поскольку при брожении фрукты дают крепость лишь 5–6 градусов, в «вино» щедро доливают спирт.

Разумеется, в России есть и честные производители вин. Но, как правило, их честность дорого обходится покупателям. Качественные виноматериалы для столового вина продаются на мировом рынке по 1–1,5 долл. за литр. Вроде бы с учетом пошлин у нас в стране такое вино должно стоить не дороже 50–70 рублей. Но почему-то цена натурального виноградного вина начинается от 120 руб. за бутылку. Выходит, производители получают неплохую прибыль.

При этом, по подсчетам Союза участников алкогольного рынка, государство получает с бутылки сухого вина всего 2 «акцизных» рубля. За что же отечественные виноделы дерут с нас «по пять шкур»?



Сюрприз в пакете



ЦЕНЫ «кусаются», так что хорошее вино пока становится для россиян все менее доступным. 20 лет назад в СССР потребляли 20 л вина на душу населения в год. Сейчас – чуть более шести. Жаль – в умеренных количествах оно полезно для здоровья.

Ситуацию могли бы исправить виноградари с юга России. Сейчас они разливают всего 10% отечественной «виноградной продукции», и, казалось бы, в их интересах противостоять засилью полуфабрикатов.

Но, как показывает практика, многие из них и сами охотно «гонят» некачественное вино. Типичный пример – «винные напитки» в пакетах, на которых специализируется часть заводов юга России. Отпускная цена такого продукта у производителя – меньше 30 руб. за литр. Понятно, что в лучшем случае это то же «пойло», что и у «северян».

В пакетах у нас продаются более 160 млн. л вина в год, и с каждым годом их доля на рынке увеличивается. Если эта тенденция продолжится, скоро почти все южнорусское вино будет разливаться подобным образом. «Так Россия не только не обеспечит себя качественным вином, но окончательно потеряет традиции виноделия», – считает Вадим Рабиз.

Последний лучик надежды: сейчас на юге России появляются программы по восстановлению виноградников. Если их реализуют, через 5–7 лет производство качественных виноматериалов в стране может вырасти в 1,5–2 раза. Тогда производителям будет чем потеснить «пойло».