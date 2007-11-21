//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Огненный шторм

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Огненный шторм
«Солдаты» космоса (движки на складе)

Козырь в марсианской гонке

 РЯДОМ с полигонами ракетчиков – поселок городского типа Прибрежный, в России более известный как Город мастеров. Дорогу сюда знают торговцы запасными частями для автомобилей со всей страны. Мужская часть городка занимается восстановлением вазовских «железок». Мастера экстра-класса, оставшись без заработка на оборонных предприятиях и испытательных полигонах, нашли применение своим навыкам в гаражах, оснащенных станками и оборудованием по высшему разряду. Тем и живут.

 Далее лес, неприметные ворота КПП, и узкая разбитая асфальтовая дорожка выводит к циклопическим стендам для «огневых» испытаний ракетных двигателей. Снизу до верху – 14 уровней. Тяга у ЖРД НК-33 – до 200 тонн! Прочность конструкции должна ей соответствовать. Он практически в три раза мощнее двигателей РД-107 и РД-108 конструкции академика В. Глушко, которые сегодня выводят «Союзы» в космос. Чтобы люди не пострадали в море огня или при взрыве, построены бункеры с многометровыми стенами. Стекла амбразур способны выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда. К испытаниям все готово.

 Российской космонавтике приходится спешить – Луна и Марс вновь стали объектами космической гонки. Еще в самые сжатые сроки необходимо вывести на орбиту десятки спутников собственной глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Эта космическая группировка призвана обеспечить функционирование Вооруженных сил РФ в условиях, когда от высокоточного оружия зависит безопасность страны. Ну не будут же пилоты ВВС России пользоваться американской системой позиционирования?! То же можно сказать и о РВСН.

 Кратчайший путь на орбиту лежит через модернизацию комплекса «Союз». «Союз-2-3» с двигателями НК будет способен выводить в космос до 16 т полезной нагрузки, а пилотируемая космонавтика получит просторный и комфортный корабль нового поколения, не чета нынешним.

Одни сохранили, другие испытали

 ДВИГАТЕЛЬ НК-33 создавался именно под пилотируемые космические полеты. Подход, по сути дела, авиационный – многоразовость и надежность. Объясняется это просто. У генерального конструктора Н.Д. Кузнецова подход к ракетной технике был авиационный – школа, ничего не поделаешь. Не зря же авиационный долгожитель НК-12 (стратегический ракетоносец Ту-95, транспортный Ан-22) вот уже 56-й год верно служит в дальней авиации и на пенсию не просится. Под «лунную» программу СССР конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов создал НК-33. Увы, королев­ская ракета Н-1 так и не достигла Луны, но ее двигатели остались непревзойденным шедевром.

 Потому НК-33 еще называют «лунником». Эти двигатели безотказные, мощные и экономичные. И никакого гептила – крайне токсичного и ядовитого ракетного топлива. Только керосин и кислород в качестве окислителя. Последние три года совместно с ракетчиками из «ЦСКБ-Прогресс» проводятся работы по использованию НК-33 для полетов в качестве «движителя» новой ракеты-носителя «Союз-2-3».

 Именно на полигоне СНТК Н.Д. Кузнецов 35 лет назад «спрятал» от уничтожения эти великолепные двигатели. Несмотря на приказ ЦК КПСС – «Утилизировать!» – после провала лунной программы. Их тайно законсервировали и вспомнили спустя десятилетия. Три экземпляра НК-33 сверхуспешно прошли испытания в США и России в 1995 и 1998 годах. И подтвердили – они лучшие в своем классе. Одна из крупнейших компаний США «Аэроджет» купила 47 ракетных двигателей НК и предложила подписать лицензионное соглашение на их производство в Штатах.

 Сейчас остатки – около 70 двигателей – так и прячутся в закрытом ангаре заросшего лесом полигона. Некоторая часть на склад не поместилась, и ракетные дюзы со снятыми турбокомпрессорами стоят, как вигвамы индейцев, среди молодой осиновой поросли. «Космический» пейзаж.

 Несмотря на малочисленную охрану, сборщики металла НК-33 не трогают. Хотя в них содержится бронза и куча других ценных элементов. «Генерал (Н.Д. Кузнецов) сумел «испечь» такой состав, что эти элементы двигателя могут использоваться многократно. Но вот разделить его на составляющие никому, слава богу, не удалось. Для ворья он бесполезен», – объяснил директор полигона Андрей Сартаков.

 Как утверждает Валерий Данильченко, главный конструктор по ракетным двигателям СНТК им. Н.Д. Кузнецова, в мире до сих пор нет равноценного двигателя для пилотируемой космонавтики. И по надежности, и по отработанности. «В советское время столько затратили на это средств, что сейчас и не снилось. Об этом я доложил главе Роскосмоса Анатолию Перминову в середине октября». Хорошо, что этот этап пройден давным-давно, двигатель «вылизан». В него ставят заряды 34-летней давности, резинотехнические изделия того же возраста – и все работает! Большой вопрос, сможет ли на такие траты пойти современная Россия?

 Тогда создавалась многоразовая система, способная не зависеть от влияния окружающей среды. Поэтому двигатели без изменений сохраняют свои свойства длительный срок. В мире таких прецедентов не было и нет.

 Двигатель не презерватив, одноразовым и быстропортящимся быть не должен. Отсюда и у ракетного «НК» уникальный запас прочности. Три с половиной десятилетия консервации потребовали замены лишь 4 второстепенных деталей (правда, следует отметить, в космосе «второстепенных» деталей не бывает). И «поехали!».

Поехали!

 СИРЕНА! – Душераздирающий вой… Это десятиминутная готовность. Все должны перейти в бункер или покинуть испытательный стенд. Трехкратное завывание означает, что до «огневого испытания» осталась минута. Но оказалось, что вой сирены – это только цветочки. Через минуту рев «лунного» двигателя услышали даже за 40 км – в Тольятти.

 Энергия ракетного двигателя завораживает. Человеческий организм помимо воли чувствует эту циклопическую мощь. Кажется, что вибрирует каждая клетка. Желудок «прогибается» от волн, которые, как круги на воде, расходятся от сверкающего неистовым пламенем столба. Повело «лоток» – чашеобразную площадку, куда упирается реактивная струя. Многотонные чугунные плиты не выдержали напора. И это при том, что крошку НК-33 (его собственный вес менее 1400 кг) ограничили в силе. Он выдал «всего» около 115 т тяги – так решили инженеры.

 О надежности агрегата говорит и то, что специалисты полигона и ракетчики собрались на соседнем стенде. Оттуда, с мизерного с точки зрения безопасности расстояния – 300–400 м, – следили за «огневыми испытаниями».

 Сирена взвыла дважды – «шоу» завершилось. Теперь инженерам предстоит проанализировать все, что записала аппаратура. Но на первый взгляд «старик» НК-33 отработал по-молодецки. Присутствующие дамы потом резюмировали кратко: «Аборты делать может!» От его звукового напора у наблюдателей нескоро появится возможность слышать окружающий мир – уши словно забиты ватой.

 Большая часть двигателей, которые хранятся на складе, «огневые испытания» прошли давным-давно. После этого были три цикла очистки – сначала вручную, спиртом, от нагара. Потом добела, сверхчистым бензином, и, наконец, в вакуумной «сушилке». Дальше были годы забвения, и только когда американские ракетчики проявили неподдельный интерес к «лунникам», к НК-33 возник интерес и на Родине. Как говорят эксперты, покупка американцами 47 ракетных двигателей НК-33 и НК-43 «имела целью прежде всего выведение этих двигателей с внутреннего рынка России». Пока мы сами не опомнились и радуемся, как папуасы, каждому доллару от экспорта. Хорошо, все продать не успели. В 1996 г. они «гоняли» НК-33 у себя на полигоне, в Сакраменто. И были поражены его надежностью и великолепными характеристиками.

 Сегодняшние испытания нужны были для того, чтобы лишний раз убедиться: творение генерала Кузнецова – лучший на сегодняшний день инструмент для лидерства в космосе. Неизвестно, будет ли построен многоразовый космический «челнок» «Клипер», но то, что сама ракета-носитель «Союз» давно нуждается в модернизации для повышения грузоподъемности, – это факт. Только после этого станет возможно говорить о новых пилотируемых системах.

Кстати

 У РУКОВОДИТЕЛЯ испытаний под рукой есть только 2 крупные кнопки. Нажмешь на первую – будет прекращена подача топлива в двигатель. На вторую – включится азотная система пожаротушения. Но для конструкторов интереснее дать движку, даже если он начал разрушаться, отработать до конца и только потом искать причины неполадок. К слову, при испытаниях НК-33 ни на первую, ни на вторую кнопки давить не приходилось. До сих пор на стенде полигона как памятник генерал-лейтенанту Н.Д. Кузнецову стоит с 1974 г. «лунный» двигатель, который по программе испытаний должны были довести до разрушения. Он «наработал» больше десяти минут. Разрушить его так и не смогли. После этих «огневых пусков» программа была закрыта.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//В мире

Эксперты прокомментировали, возможен ли "новозеландский" теракт в России

Эксперты прокомментировали, возможен ли "новозеландский" теракт в России

Во время теракта в Новой Зеландии 15 марта погибли 50 человек. Российский эксперт Олег Матвейчев считает, что в Австралии, Океании и Новой Зеландии осталось в первозданном виде расистское мировоззрение.

//В мире

Канада ввела новые антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Канада ввела новые антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

МИД Канады объявил о введении новых санкций в отношении России. Канада вводит антироссийские санкции, как ранее сделали это США и ЕС, из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен вблизи российской границы. По данным Минобороны РФ, американский военный самолет пролетел над нейтральными водами Балтийского моря.

//В мире

Скрипалей отравили американским веществом «Би-Зет»?

Скрипалей отравили американским веществом «Би-Зет»?

По симптоматике и динамике действия вещество, которое подействовало на Скрипалей, на боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как А-234 "Новичок", не очень похоже.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

Заблокированная в Шиесе стройка экотехнопарка опять на первых полосах российских газет. «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор протаранил бытовку», «Человека придавили ковшом»…

//Шоу-бизнес

Врачи прооперировали Юлию Началову и ведут борьбу за ее жизнь

Врачи прооперировали Юлию Началову и ведут борьбу за ее жизнь

Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, по прежнему находится в состоянии медикаментозной комы. Ранее появились слухи, что у Началовой - гангрена, и ей грозит ампутация ноги.

//Общество

3 вида продуктов, от которых рекомендовано отказаться зрелым людям

3 вида продуктов, от которых рекомендовано отказаться зрелым людям

Российский диетолог поделился, как людям в зрелом возрасте отсрочить появление старческих болезней. Доктор посоветовал, какие продукты категорически не стоит употреблять.

//Общество

В канун визита Путина в Севастополе выросло количество полетов боевой авиации

В канун визита Путина в Севастополе выросло количество полетов боевой авиации

В Севастополе со дня на день ждут визита Президента РФ. Накануне визита Владимира Путина, в субботу в городе замечена активизация полетов самолетов. Во время написания этого текста самолет с густым тяжелым звуком двигателя четырежды пролетел над городом.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева предсказала результат выступления Лазарева на «Евровидении»

Певица Юлия Савичева предсказала результат выступления Лазарева на «Евровидении»

Юлия Савичева рассказала что ждёт известного певца Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение 2019". В 2016 году артист на этом конкурсе занял второе место.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Менеджер Началовой уточнила информацию об операции певицы

Менеджер Началовой уточнила информацию об операции певицы

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева уточнила информацию о перенесенной певицей операции. Исаеева рассказала, что операцию певице сделали еще несколько дней назад, и она пока остается в больнице.

//Общество

Долгое падение метеорита попало в кадры видеорегистратора

Долгое падение метеорита попало в кадры видеорегистратора

В Эвенкии водитель сумел заснять падение метеорита. Кадры выложил в сеть Youtube-канал «Родная Эвенкия». Метеорит упал накануне вечером. Регистратор показывает дату 15 марта. Съемка производилась около половины восьмого вечера в районе поселка Тура.

//Здоровье

Британские ученые нашли в голове замену виагры

Британские ученые нашли в голове замену виагры

Имперский колледж Лондона провел опыт, в котором выявил зависимость желания заниматься сексом от инъекций киспептина. Инъекцию с этим веществом вводили 29 испытуемым мужчинам. После этого проверяли реакцию.

//Общество

Любовь к спорту определяется гороскопом. Пять знаков Зодиака, которым стоит начать тренировки

Любовь к спорту определяется гороскопом. Пять знаков Зодиака, которым стоит начать тренировки

Любовь к спорту диктуется расположение планет и знаками Зодиака, уверены астрологи. А без любви и упорных тренировок невозможно добиться хороших результатов, а уж о рекордах и говорить не приходиться.

//Общество

В сети опубликовано видео испытаний МС-21-300 в Иркутске

В сети опубликовано видео испытаний МС-21-300 в Иркутске

ОАК опубликовала видеозапись испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. На видео запечатлено, как самолет взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом Иркутского авиационного завода.

//Здоровье

Основные признаки повышения сахара в крови

Основные признаки повышения сахара в крови

Необходимо сдать анализ крови на сахар и обратиться к врачу, если вы заметили у себя: сухость во рту и постоянную жажду в любое время суток, учащение мочеиспускания и увеличение количества выделяемой мочи.

//Новости партнеров

//В мире

Почему англичанка всегда гадит? Успехи и провалы МИ-6 и КГБ глазами шпиона

Почему англичанка всегда гадит? Успехи и провалы МИ-6 и КГБ глазами шпиона

В последние десятилетия английская разведка не дремала и активно работала против России, со своей территории. Кровожадностью англичане не отличались, однако приложили руку к убийству Патриса Лумумбы, однако Филби и других наших агентов, укрывшихся в СССР, они не трогали.

//Общество

Рост цен на хлеб ожидает россиян

Рост цен на хлеб ожидает россиян

Несмотря на то, что средняя цена на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов по сравнению с 2018 годом снизилась на 1,1%, ожидается повышение цен на хлебную продукцию к концу 2019 года.

//Здоровье

Яичница вредна для здоровья сердца из-за холестерина

Яичница вредна для здоровья сердца из-за холестерина

После проведенного медицинского эксперимента, посвященного влиянию опасного холестерина на здоровье человека, ученые заявили об угрозе чрезмерного потребления яиц для работы сердца.

//Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский посвятил трек бывшей супруге

Певец Влад Соколовский посвятил трек бывшей супруге

В сети активно обсуждают новый трек Соколовского, якобы он его посвятил своей бывшей супруге певице Рите Дакоте. Певица объявила о разводе в августе прошлого года и не собирается возвращаться к артисту.

//Общество

На 92-году жизни скончался знаменитый писатель Уильям Мервин

На 92-году жизни скончался знаменитый писатель Уильям Мервин

16 марта умер переводчик и писатель Уильям Мервин. Он получил известность как автор антивоенных стихов, в более поздний период писал на тему мифологии, является автором нескольких пьес и эссе.

//Политика

Бывший генпрокурор Украины прокомментировал слова Володина: "Посчитать, взыскать и взять их в рабство"

Бывший генпрокурор Украины прокомментировал слова Володина: "Посчитать, взыскать и взять их в рабство"

Украинский политик Святослав Пискун высказал своё мнение о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина посчитать убытки, которые понесла Республика Крым, находясь в составе Украины

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
2

Что такое подагра
3

У руководства НТВ спросили, зачем у телеведущих такой глубокий вырез на декольте
4

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе
5

Предсказание о скором начале Третьей мировой войны огласили итальянские ученые

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры