Калининградский прокурор залез на крышу

Таким образом Калининградская прокуратура обнаружила множество протечек на кровле одного дома довоенной постройки. Узнав об этом, калининградцы прослезились: наконец-то появился у них защитник – прокуратура. Но очень скоро убедились в поспешности таких выводов. Ведь прокурор полез на крышу того самого дома №1 по улице Лермонтова, в котором сорок лет проживала Екатерина Тихоновна Шкребнева, мама Людмилы Путиной, теща Президента России.

СЕМЬЯ Л. Путиной никогда не привлекала к своим жилищно-коммунальным проблемам такого внимания. Скорее уж соседи, замучившиеся подставлять тазики во время потопов, стали проявлять активность.

Дом, в котором провела свое детство Людмила Путина, ничем не примечателен. В таких же домах живут многие калининградцы. И кстати, не особо жалуются: немцы строили хорошо. Но ухаживать-то за жилым фондом после 1945 г. стали отечественные жилконторы. Поэтому в доме, где выросла Людмила Александровна, десятилетиями течет крыша, часто прорывает ржавый стояк, в подвале – регулярные потопы.

В 2000 г. журналисты узнали про дырявую крышу в доме путинской родни и стали об этом писать. Городская власть на эти сигналы, представьте себе, так и не отреагировала. И тогда… один из депутатов Республики Северная Осетия – Алания выделил 110 тыс. руб. на ремонт кровли. Похоже на анекдот, но жизнь смешнее.

Ремонт калининградской крыши на осетинские деньги длился много месяцев. Потом случился очередной ураган, и вновь уложенный бракоделами шифер приказал долго жить. Прошло еще два года. Теща президента переехала в Москву. Сейчас в бывшей квартире Шкребневых живет новая семья, а проблемы у дома старые. Потолки в плесени, минувшим дождливым летом они и не просыхали.

Не исключено, что после вмешательства прокурора крышу все-таки залатают. Но вопрос в другом: если так поступают с родней первой леди страны, которая, кстати, является почетной гражданкой Калининграда, то на что надеяться остальным горожанам?