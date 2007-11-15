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«Газелей» – в зоопарк?

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Дарья ОКУНЕВА ]

«Газелей» – в зоопарк?
Меньше «ГАЗов» – дороже проезд... Фото С. ХАЛЬЗОВА

 В начале ноября на юге Москвы произошло очередное серь­езное ДПТ с участием маршрутки. Пассажирская «Газель» лоб в лоб столкнулась с легковушкой, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Такие сообщения приходят не реже двух-трех раз в месяц. Но, возможно, ситуация скоро изменится: в ближайшие несколько лет Москва полностью перейдет с «Газелей» на маршрутные такси иностранного производства.

 ИНИЦИАТИВА сменить российский автопарк на иностранный идет «снизу». Основные участники рынка автоперевозок говорят, что отечественные маршрутки не выдерживают конкуренции на столичном рынке. «Мы больше не закупаем «Газели», – говорит сотрудник пресс-службы столичной компании «Автолайн» Наталья Городович. – Предпочитаем им Ford и Мercedes. Эти автомобили безопаснее, маневреннее, комфорт­нее, вместительнее. Микроавтобусы рассчитаны на 16–25 пассажиров. Крыши у них выше, есть поручни. В салоне можно даже стоять. Импортные машины занимают сейчас 70% столичного парка. Через три года они составят все 100%».

 Тенденция эта характерна не только для Москвы. О необходимости отказаться от «Газелей» уже заявили губернатор Санкт-Петербурга, мэры Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска, Барнаула и Перми. Столичные чиновники заняли нейтральную позицию.

 «Навязывать правила игры частным перевозчикам мы не можем. Они не в сфере нашей компетенции, ведь их доля не превышает 10–15% рынка, – рассказывает пресс-секретарь столичного Департамента транспорта и связи Ольга Проценко. – Компании ориентируются на предпочтения пассажиров – им больше нравится ездить в просторных микроавтобусах Mersedes, чем в «Газелях». Впрочем, мы не имеем ничего против российских маршруток. То, что они опасны – не более чем легенда. Несколько лет назад «Газели», переделанные из грузовых, заменили на новые – специально заточенные под перевозку пассажиров. Всем ГОСТам они соответствуют, все испытания прошли».

 Вопрос о безопасности «Газелей» уже не первый год считается дискуссионным. Одни эксперты говорят, что у отечественных маршруток есть ряд серьезных недочетов, например слабые тормоза, бьющиеся стекла, отсутствие ремней безопасности у 11 пассажиров. Кроме того, специалистов не устраивает, что места располагаются так, что пассажиры сидят лицом друг к другу. При столкновении человека не задерживает стоящее впереди кресло. Другие эксперты убеждены, что эти недочеты на безопасность поездок не влияют. Главный же недостаток – слабые тормоза – давно устранен.

 «Кто в этом споре прав, по сути, не так и важно, – убежден президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. – Понятно, что иномарки надежнее. Только беда в том, что 80% ДТП с участием маршруток происходит по вине водителя. Не столь важно, на какой машине он едет, если он мчится с нарушением всех правил дорожного движения, да еще и под кайфом. Такие случаи были».

 Справедливость этих слов подтверждает украинский опыт. Так, в Запорожье самой аварийной маршруткой считаются… микроавтобусы Merсedes Sprinter. За месяц они попали в три ДТП, в которых пострадали десятки человек. Причина – грубое нарушение правил водителями маршруток. Чтобы решить проблему, местные власти собираются поставить на иномарки ограничители скорости. Быстрее 60 км в час автомобиль разогнать не удастся.

 Виктор Травин убежден, что ситуация изменится только после того, как за баранку маршрутки будут пускать только квалифицированных водителей. А также отменят так называемую дневную норму. Известно, что в некоторых конторах водитель маршрутки должен собрать не менее 4 тыс. руб. за смену. Излишек он может взять себе. Прин­цип «время-деньги» заставляет водителей гонять со скоростью света, не разбирая цветов светофора, брать в салон «стоящих» пассажиров и принимать деньги во время движения. Недаром, по данным столичной ГИБДД, во время сентябрьского рейда гаишники зафиксировали 53 тыс. случаев нарушений ПДД водителями общественного транспорта.

 В такой ситуации фактически единст­венным весомым преимуществом маршруток иностранного производства остается комфорт. Действительно, заходить в микроавтобусы Ford и Merсedes проще, легче открываются двери, салон просторнее, а кресла удобнее. Но, как известно, за комфорт нужно платить. Если перевозчики начнут резко менять парк – цены значительно поднимутся. Иначе иномарки будут слишком долго окупаться.

 Впрочем, этого может и не произойти, если перевозчики сделают ставку на 25-местные автобусы. Машина окупится быст­ро за счет большого количества людей в салоне. Однако в этом случае маршрутки рискуют потерять свое преимущество перед общественным транспортом. Чтобы развезти 25 человек, водителю придется тормозить чуть ли не у каждого столба. А чтобы набрать полный салон (если речь идет не о часе пик), придется ждать 15–20 минут. Что вполне сопоставимо с интервалами общественного транспорта. Тут поневоле задумаешься, а дейст­вительно ли «Газелям» пора в зоопарк?

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