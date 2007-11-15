Рецепты социально ответственного бизнеса

Москва сегодня растет бурно. Крупнейший город Европы со своими особенностями развивается по так называемой московской модели Лужкова. Этот опыт стал мировым. На смену дикому капитализму приходит социально ответст­венный бизнес. Он возник не случайно. А благодаря стабилизации экономики и объединению интересов общества, власти и бизнеса. В том велика личная заслуга мэра нашего города. Так считает Наталья Черкасская – президент «Первой управляющей строительной корпорации» и автор вышедшей недавно книги «Феномен Лужкова».

По московской модели



«ЮРИЙ Михайлович Лужков во многих отношениях уникальный лидер, и не столько по продолжительности, сколько по эффективности хозяйственной и политической деятельности. По диапазону экономических начинаний и успехов, по накопленному политическому капиталу и практическому опыту Лужков не имеет себе равных в новой России. Он автор того, что с полным на то основанием можно назвать московским экономическим чудом», – этот тезис Наталья Черкасская доказывает в своей книге.

Личность

Черкасская Наталья Петровна

Генеральный директор компании «Внешторгстрой», Москва, президент «Первой Управляющей Строительной Корпорации», Санкт-Петербург.

Имеет три высших образования: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Московский строительный институт; в 2007 г. закончила «Высшую школу управления» по специальности «Политические технологии». Активно занимается научно-исследовательской работой, завершает работу над диссертацией «Политические партии современной России как инструмент формирования общества социальной справедливости».

Мастер спорта по шахматам, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Владеет китайским и английским языками.

Ее интересуют история и причины «феномена Лужкова», а также то, какое значение он может иметь для России в целом. «Московская модель Юрия Луж­кова – магистральный путь в Россию, которую мы выбираем» – подзаголовок книги и ее лейтмотив. «С моей точки зрения, – говорит Наталья Чер­кас­ская, – то, что мы видим в Москве, – оптимальная система управления мегаполиса планетарного масштаба. Быть мэром самого большого северного города в Европе, самой холодной, самой климатически сложной столицы, да еще в момент, когда страна впала в разруху и смуту, создать команду единомышленников, решить массу нерешаемых, казалось бы, проблем, поднять город, создать действенную модель социальной политики – пример самоотверженного труда высокого профессионала, гражданина.

Недавно я вернулась из Лондона, где политики и бизнесмены собрались на традиционный Московский международный форум. Кстати, первый раз московские власти провели его сразу после дефолта. Лужков заявил на форуме, что все свои долги столица вернет и сделает это в срок. В своей книге я подробно описываю это событие, ведь именно благодаря Юрию Михайловичу российская столица тогда поддержала престиж государства и с честью вышла из царящего в стране экономического хаоса».

Одна из новых идей, прозвучавших на нынешнем форуме, – стратегия комплексного развития территорий в черте города, основанная на социально ответ­ственном строительном бизнесе.



Гласность как условие ответственности



СТОЛИЦЕ все еще не хватает новых неосвоенных территорий. Пришла пора перестраивать окраины. Согласно постановлению Правительства Москвы «О комплексном развитии территорий упраздненных и существующих деревнь, поселков и коллективных садов в границах г. Москвы», 66 деревень в черте города подлежат реконструкции. На их месте будут возведены новые кварталы, общая жилая площадь в них должна составить более 20 млн. кв. метров.

В ситуации, когда строительство даже одного дома может спровоцировать напряженность, вывести окрестных жителей на акции протеста, перестройка такого общегородского масштаба способна вызвать настоящий кризис, если подходить к ней по «бутовской модели». Она уже показала свою нежизнеспособность. «Сегодня непозволительно не учитывать потенциал общества, – утверждает Наталья Чер­касская. – Строительные компании, гонящиеся только за сверхприбылями, должны исчезнуть с рынка. Они не могут подрывать авторитет власти, авторитет Юрия Лужкова, который создал все предпосылки для честного взаимодействия строителей и правительства города. В новых благоприятных экономических условиях развития страны недопустимо повторение трагедии обманутых дольщиков. Как это произошло с печально известной компанией «Социальная инициатива». Более чем 50 тыс. человек в регионах России остались ни с чем. И только в Москве обманутым дольщикам реально предоставят квартиры: 21 июня мэр подписал постановление о возведении домов специально для москвичей, пострадавших от недобросовестных строителей».

Сейчас гораздо более рентабельным оказывается подход, который называют социально ответственным бизнесом. Применительно к строительст­ву это означает: не допустить ущемления права собственников, живущих на застраиваемых территориях. Местных жителей привлекают к совместной работе по проектированию их будущих районов. Работают с каждой семьей, заключают договоры с председателями территориальных общин ТСЖ, где четко прописаны требования переселенцев. Создаются специальные комиссии, которые проверяют, исполняют ли строители свои обещания. Прозрачность их работы, гласность исключают возможность конфликтов.

Для тех, кто пережил противостояние со строительными компаниями, кто стоял на холоде с плакатами и готов был лечь под бульдозер, защищая свой дом, это как знак доброй надежды.



В Жулебино все спокойно



МЕЖДУ тем уже есть в Москве районы, которые перестраиваются именно так – социально ответственно. Скажем, Жулебино. Сколько ни пытались мутить там воду лимоновцы и прочие, провоцировать митинги жителей – а в районе все спокойно. Каждая семья точно знает план своей будущей квартиры, территориальная община поддерживает застройщиков. А дело в том, что в Жулебино пришла «Первая уп­ра­вляющая строительная кор­порация», возглавляемая На­таль­ей Черкасской, и вся ее интеллектуальная команда.

Наталья Петровна свою работу с жителями строит по прин­ципам социально-экономической модели Лужкова – на диалоге, а не на противостоянии.

«Деятельность нашей корпорации прозрачна и понятна каждому жителю в зоне застройки. В этом главная причина нашего успеха. В Жулебино уже в 2008 г. мы планируем переселение жителей в новые дома, построенные компанией «Внеш­торг­строй», которая входит в нашу корпорацию. Мы стремимся превратить так называемые спорные территории в благоустроенные современные кварталы, где люди будут жить в мире и согласии. Для этого мы призываем жителей сносимых деревень делиться с нами своими идеями и пожеланиями, реально участвовать в строительстве своих будущих домов.

В современном градостроительном процессе необходимо с особым терпением и деликатностью работать с людьми. По словам Юрия Михайловича, сейчас строительный бизнес стал более адекватным. Строительные компании уже на самом деле готовы приносить реальную пользу городу и его жителям».

Наталья Черкасская встречалась с мэром после написания книги «Феномен Лужкова». Он поблагодарил за труд, назвал книгу объективной. Идея «ненасильственного», социально ответственного освоения и комплексной реконструкции деревень ему тоже пришлась по душе. Мэр пообещал личную поддерж­ку, в том числе по строительству в районе «Ухтомский».

«Мы говорили об этом с Юрием Михайловичем в Лон­доне, на Московском форуме, – рассказывает Наталья Пет­ровна. – Ситуация в этом уникальном уголке Москвы сложилась очень непростая. Там ГУП «Ух­том­ский», возглавляемый господином Тарасовым, делал свой вариант проекта, по мотивам, кажется, еще советских генпланов. Это должна была быть точечная застройка многоэтажными домами – вместо комплексного освоения территории.

Градоначальник к точечной застройке относится крайне негативно, особенно в последнее время. И жителей проект ГУП «Ухтомское» не устраивает. К тому же, гидроэкологическая экспертиза доказывает невозможность строить здесь высот­ные дома. Из-за грунтовых вод. «Ухтомское» – уникальный природный комплекс. Например, здешнее Святое озеро ученые относят к ледниковому периоду. Рядом с озером растут вековые сосны. Узнав, как идут дела в Жулебино, жители «Ухтомского» обратились в «Первую управляющую строительную корпорацию» за помощью. Она предложила вариант с коттеджами и малоэтажными домами – его мест­ные жители сразу поддержали. «Первая управляющая» уже приступила в «Ухтомском» к заключению индивидуальных договоров с домовладельцами. Скоро будет заказывать свой проект освоения этой территории, который устраивал бы и город, и жителей.

Планы у корпорации большие. Рядом с «Ухтомкой» находится район «Косино» (300 га) и деревня Старое Кожухово – (70 га). Местные жители проголосовали за «Первую управляющую» на собраниях, местные комитеты самоуправления сами обратились к ней с просьбой подумать о развитии их микрорайонов. Вскоре к ним присоединится и деревня Внуково. У каждой из территорий – свои особенности. Например, во Внуково из-за соседства с аэропортом – жесткие ограничения по высотности. А деревня Старое Кожухово стоит на болотах, там некоторые многоэтажные дома уже начали давать трещины, значит, логичнее строить дома коттеджного типа...

Меня радует, что люди начали сами к нам обращаться. Значит, мы уже завоевали их доверие. Социально ответст­венный бизнес, говоря словами Юрия Михайловича Лужкова, предполагает искоренение даже намека на обман и недобросовестность со стороны компаний-застройщиков. Именно так мы и работаем. Я думаю, именно в справедливых и рациональных взаимоотношениях власти, общества и бизнеса на основе полного доверия и неукоснительного соблюдения законности – будущее страны. А наши планы? Они настолько масштабны, что мне кажется – мы строим буквально новую Москву. Социальное жилье, новые спортивные, торговые и деловые центры. Это будет новая Москва, новое, более высокое, качество жизни, новый уровень гражданских отношений».