Александр Сергеевич, громовержец

Уют в начале Чистопрудного бульвара, у станции «Чистые пруды», весьма своеобразный. Этакий тусовочный уют. Все пространство вокруг станции занято магазинчиками – книжными, цветочными, гастрономически-напиточными и т.п. Преобладают почему-то магазинчики сотовой связи.

И РАЗУМЕЕТСЯ, подобное обилие торговли не могло не сказаться на характере этого места. Народу здесь, что называется, вагон и малая тележка. Кто-то гуляет, кто-то покупает, кто-то ест, кто-то курит, а кто-то и пьет. Ну и конечно же все говорят по своим сотовым телефонам.

Веселое место. Тут не заскучаешь.

Зато прямо перед станцией метро находится единственный оставшийся в центре Москвы трамвайный круг. Точнее, не круг – полукружие. Здесь делают разворот трамваи, уходящие Бульварным кольцом вниз и далее – в Замоскворечье. Публика здесь тоже соответствующая – трамвайная. В новом значении этого слова. Ведь в наши дни не скажешь – «хам трамвайный». Наоборот, трамвайный пассажир – неспешный коренной москвич, который не пытается угнаться за стремительно несущейся реальностью, а готов неспешно ехать в подрагивающем, позванивающем, зато таком уютном рельсовом вагончике.

А перед трамвайным полукругом – Грибоедов-громовержец. Если встать прямиком перед памятником, то пересечение проводов над площадью аккурат «сядет» ему на голову, и откроется новая сущность известного писателя и дипломата. Грибоедов начнет метать черные молнии.

Сам памятник особенных эмоций, к сожалению, не вызывает. Он был открыт в 1959 г., когда монументальное искусство находилось в некотором кризисе. По предположению философа Розанова, все должно было выйти иначе, и памятник должен был появиться еще до революции. Розанов писал в 1914 г. в статье о памятнике Гоголю работы скульптора Андреева: «Второй большой памятник великому писателю – второму после Пушкина. Теперь очередь за Грибоедовым: следующий памятник будет ему. Или – коллективный памятник славянофильству и славянофилам, этому великому московскому явлению, великому московскому умственному движению».

Но философ ошибся (что свойственно многим российским философам). Памятник возник гораздо позже. Но зато – с редкостным украшением в виде молний.

Алексей МИТРОФАНОВ,

москвовед