Музей вместо церкви

14-летний конфликт между Государственным музеем искусств народов Востока и храмом пророка Илии на Воронцовом поле переходит в новую стадию. Прихожане храма и другие православные москвичи выступают за то, чтобы спасти намоленную церковь с многовековой историей. А музейные работники и те, кто ценит уникальные экспонаты музея Востока, не хотят, чтобы это добро оказалось на улице. Но вероятность, что пострадают фонды музея, а также исторически ценное здание церкви, сохраняется и сейчас...

В 1929 г. храм пророка Илии был закрыт и передан в пользование музею Востока. В здании бывшей церкви сегодня находятся хранилища для ценных коллекций, научная библиотека и реставрационные мастерские. В 1993 г. вышло распоряжение президента о передаче в ведение религиозным организациям культовых зданий, принадлежащих государст­ву. И в соответствии с этим распоряжением прихожане храма пророка Илии решили вернуть Богу Божье. Но куда деваться музею?

«Мы бы с удовольствием освободили это помещение, если бы нам предоставили другое, подходящее! – утверждает первый зам. гендиректора Музея искусств народов Востока Татьяна Метак­са. – Поиск нового здания для нас Рос­имущество начало недавно. Было предложенено три варианта, ни один из них не подходит для музея по нормативным условиям. В столице сложно найти такое здание. Но абы куда мы тоже не можем переехать, потому что государст­венным ценностям нужно обеспечить сохранность».

Между тем здание бывшего храма на Воронцовом поле, имеющее историческую ценность, нуждается в скорейшем ремонте. Музей Востока, собираясь в скором времени уезжать, ремонтом не занимается. С одной стороны, уникальное здание храма может прийти в совершенно негодное состояние. С другой стороны, от этого страдают экспонаты музея Востока. «Наши фонды сильно разрослись, – констатирует ученый секретарь музея Анна Ковалец. – Чтобы успешно развиваться, нужно получить новое здание как можно скорее».

«Слава Богу, что сейчас, через 14 лет, дело сдвинулось с мертвой точки, – комментирует священник храма пророка Илии отец Александр Тихонов. – Здание церкви находится в аварийном состоянии, настенные росписи уничтожены, требуются работы по восстановлению церковной территории. Хорошо, что до конца года Росимущество обещало передать нам первое небольшое помещение в здании на Воронцовом поле под храм».