Музей вместо церкви
или церковь вместо музея?
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Инна ПОЛОЗОВА ]
14-летний конфликт между Государственным музеем искусств народов Востока и храмом пророка Илии на Воронцовом поле переходит в новую стадию. Прихожане храма и другие православные москвичи выступают за то, чтобы спасти намоленную церковь с многовековой историей. А музейные работники и те, кто ценит уникальные экспонаты музея Востока, не хотят, чтобы это добро оказалось на улице. Но вероятность, что пострадают фонды музея, а также исторически ценное здание церкви, сохраняется и сейчас...
В 1929 г. храм пророка Илии был закрыт и передан в пользование музею Востока. В здании бывшей церкви сегодня находятся хранилища для ценных коллекций, научная библиотека и реставрационные мастерские. В 1993 г. вышло распоряжение президента о передаче в ведение религиозным организациям культовых зданий, принадлежащих государству. И в соответствии с этим распоряжением прихожане храма пророка Илии решили вернуть Богу Божье. Но куда деваться музею?
«Мы бы с удовольствием освободили это помещение, если бы нам предоставили другое, подходящее! – утверждает первый зам. гендиректора Музея искусств народов Востока Татьяна Метакса. – Поиск нового здания для нас Росимущество начало недавно. Было предложенено три варианта, ни один из них не подходит для музея по нормативным условиям. В столице сложно найти такое здание. Но абы куда мы тоже не можем переехать, потому что государственным ценностям нужно обеспечить сохранность».
Между тем здание бывшего храма на Воронцовом поле, имеющее историческую ценность, нуждается в скорейшем ремонте. Музей Востока, собираясь в скором времени уезжать, ремонтом не занимается. С одной стороны, уникальное здание храма может прийти в совершенно негодное состояние. С другой стороны, от этого страдают экспонаты музея Востока. «Наши фонды сильно разрослись, – констатирует ученый секретарь музея Анна Ковалец. – Чтобы успешно развиваться, нужно получить новое здание как можно скорее».
«Слава Богу, что сейчас, через 14 лет, дело сдвинулось с мертвой точки, – комментирует священник храма пророка Илии отец Александр Тихонов. – Здание церкви находится в аварийном состоянии, настенные росписи уничтожены, требуются работы по восстановлению церковной территории. Хорошо, что до конца года Росимущество обещало передать нам первое небольшое помещение в здании на Воронцовом поле под храм».
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