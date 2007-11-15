Штрафная затяжка

Столичные власти возобновляют борьбу с курением. На этот раз на французский манер. Там с 1 января 2008 г. запрет на употребление табака распространится не только на служебные помещения, но и на кафе и рестораны.

СПЕЦИАЛЬНОГО антиникотинового закона в нашем городе пока нет. Законодательные инициативы, отравляющие жизнь курильщикам, Мосгордума проявляет с начала XXI века. Через неделю городские парламентарии в очередной раз предложат коллегам из Госдумы свои идеи о том, как следует наказывать тех, кто «портит воздух» на работе и в транспорте.

Первый и единственный в России федеральный закон об ограничении курения табака вступил в силу 14 января 2002 года. Он запретил «дымить» на рабочих местах. А работодателей обязал оборудовать в офисах курилки.

С 2002 по 2004 гг. столичные парламента­рии настаивали на внесении изменений в федеральное законодательство. Они пред­­лагали штрафовать за курение вблизи школ и детсадов. С этой инициативой впервые выступил депутат Мосгордумы Бала­шов.

«Сначала я стремился противостоять только курящим учителям, которые подают скверный пример детям, – признался нам экс-депутат, а ныне помощник министра образования и науки РФ Евгений Балашов. – И в 2005 г. депутаты Госдумы поддержали мою поправку о запрете курения на территории общеобразовательных учреждений. Но современные реалии требуют более жестких запретов».

Поэтому сегодня Мосгордума предлагает не только выгнать любителей табака из офисов и транспорта, но и внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Добавить в него прогрессивную шкалу штрафных санкций.

Как сообщил председатель Комиссии Мос­гордумы по законодательству Александр Семенников, «Гордума предлагает как можно скорее установить административную ответственность за курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, а также в организациях здравоохранения, образования и культуры».

По новому законопроекту, первый незаконный перекур повлечет за собой простое предупреждение от стражей порядка. Повторное нарушение закона в течение года приведет к штрафу в размере 3 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Попавшихся в третий раз за год оштрафуют уже на 5 МРОТ.

Нынешний состав Госдумы едва ли рассмотрит законопроект. Депутаты сами сейчас нервно курят в ожидании выборов. Но эксперты считают, что штрафовать курильщиков будут уже в конце 2008 года.

Для сравнения

ВО ФРАНЦИИ рядовым нарушителям запрета грозит штраф в 68 евро. А руководителям предприятий, не соблюдающим закон, – 135 евро.