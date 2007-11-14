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Пейте на здоровье

№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Недавнее исследование Gallup показало, что любимым спиртным напитком Америки сегодня является пиво. Его предпочитают 40% употребляющих алкоголь жителей США. То же самое может произойти и у нас в ближайшее время. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил перейти от водки к вину и пиву – дабы снизить потребление крепких алкогольных напитков, предотвратить алкоголизацию населения и улучшить демографическую ситуацию в стране. Теперь российские эксперты активно обсуждают необходимость создания предпосылок для перехода россиян от северного типа потребления спиртного, когда преобладают крепкие напитки, к южному – когда предпочтение отдается вину и пиву.

 ЦЕЛЕБНЫЕ свойст­ва пива известны давно. В сред­ние века пиво предписывалось для изгнания камней из почек и для лечения истощения – физического и духовного. Им растирали утомленные дальней дорогой ноги. Когда болели зубы, полоскали рот. В XVI в. знаменитый Парацельс лечил болезни печени папоротниковым пивом, а заболевания верхних дыхательных путей – пивом из шалфея.

 Немецкий врач, профессор Кох, поддерживал своих чешских коллег – профессоров Главу и Томаера – в их научных изысканиях на пивную тему. Чехи видели в пиве эффективное лекарство от холеры, возбудители которой гибнут в нем в течение нескольких часов. Эпидемии холеры всегда обходили стороной тех, кто работал на пивоварнях. Сегодня это кажется неправдоподобным, но в XVIII – начале XIX в. большинство лекарств в больницах принималось только с пивом. Как тонизирующий, дезинфицирующий и общеукрепляющий напиток пиво давали выздоравливающим больным в петербургских больницах вплоть до середины XIX века.

Медицинский подход

 СОВРЕМЕННАЯ медицина считает, что пиво при умеренном потреблении благотворно влияет на организм человека. Это единст­венный напиток, содержащий хмельную горечь, которая активизирует выделение желудочного сока и подавляет нежелательное воздействие алкоголя на организм. Перешедшие из хмеля в пиво экстрактивные вещества, обладая дезинфицирующим эффектом, тормозят рост и размножение бактерий, оказывают успокаивающее, болеутоляющее и гипнотическое действие. В скандинавских странах пиво включили в список антидепрессантов, официально разрешенных министер­ствами здравоохранения.

 Пиво хорошо выводит из организма канцерогенные вещества. Исследования японских ученых показали, что регулярное употребление пива в небольших дозах может снизить риск заболевания раком в 2–3 раза.

 Благотворно воздействует ячменный напиток и на желудочно-кишечную систему человека, восстанавливая слизистую оболочку при гастрите, дуодените и даже язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Выпитое натощак пиво (2/3–1 стакан) осушает желудок, освобождая его от избытка слизи, в этом и заключается лечебный эффект. Небольшое количест­во пива в период выздоровления после тяжелых болезней помогает быстрее восстановить флору желудочно-кишечного тракта.

 Пиво ускоряет обмен веществ в организме и способствует омоложению клеток. Геронтологи считают, что оно способно замедлить старение организма. За 10 лет исследований ученые из университета Нового Южного Уэльса установили, что мужчины и женщины, выпивающие 1–2 стакана пива в день, живут дольше.

 Умеренное потребление пива, около одной кружки в день, по данным чешских и немецких врачей, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, положительно воздействует на почки, предотвращая образование камней, и повышает защитные силы организма. Американские ученые тоже пришли к выводу, что пиво способно снизить риск сердечного приступа: у ежедневно выпивающих 1–2 кружки пива он снижается на 50%. По мнению австрийских медиков, с помощью пива можно предотвратить инфаркт и кровоизлияние в мозг.

 Алкоголь, как известно, – весьма сильный нейротоксин, и его высокая концентрация в крови вызывает нарушение работы головного мозга, проявляющееся признаками состояния «под мухой». В то время как пенный напиток в умеренных количествах для мозга очень даже полезен, так как защищает его от ишемических инсультов (вызванных нарушениями мозгового кровообращения). Так, исследования шведских медиков, проведенные при поддержке Британской ассоциации неврологов, показали следующее: люди, выпивающие в день 1–2 кружки пива или 1–2 бокала легкого вина, страдают от ишемических инсультов на 20–25% реже, чем абсолютные трезвенники.

 А вот регулярное употребление больших доз спиртного увеличивает риск развития инсульта почти в два раза. Дело в том, что небольшая концентрация алкоголя в крови снижает ее свертываемость и предупреждает образование опасных тромбов, а чрезмерные возлияния, наоборот, повреждают стенки сосудов, способствуя тромбообразованию, разрушают сердце и печень. Вот такая палка о двух концах.

Витаминный коктейль

 В ГЕРМАНИИ свежее нефильтрованное пиво, мутное от плавающих в нем частичек дрожжей, называют Heife Weizen («пшеничные дрожжи»). Этот живой напиток считается самым полезным: концентрация витаминов группы В, которыми так богато любое пиво, в нефильтрованном в несколько раз выше. Мюнхенский институт пива научно доказал, что 1 литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее, чем 1 литр молока. Такое пиво подают в бокалах специальной формы – узких внизу и расширенных наверху.

 Пить его можно только в ресторане или баре, уносить с собой вряд ли есть смысл: непастеризованное и нефильтрованное, оно не перенесет даже такой невинной транспортировки и растеряет по дороге все полезные свойства.

 Но не стоит огорчаться. В любом пиве сохраняется его фирменный витаминный набор – витамины В1, В2, РР, С, большое количество минеральных веществ (1–2 г на литр), среди которых – ионы калия, натрия, кальция, магния, фосфора, серы и хлора.

 Если посмотреть рецептуру и технологию, по которой варят пиво, то ничего вредного для организма мы не увидим: солод, хмель, дрожжи и вода. Солод – это проросший ячмень, именно он богат углеводами, белком, ферментами и минеральными солями, которые в процессе приготовления переходят в знаменитый пенный напиток.

Хмельной напиток красоты

 СРЕДИ женщин любителей пива намного меньше, чем среди мужчин. Дамы считают его слишком горьким и невкусным. И напрасно. Разумное потребление пива делает кожу более гладкой и шелковистой (за счет большого количества витаминов группы В), производит омолаживающий эффект. А в качестве масок и натираний пиво используется в косметологии еще со времен средневековья. Знатоки утверждают, что пиво благотворно влияет на рост женской груди.

 Сегодня парфюмерная промышленность предлагает огромное количество средств по уходу за волосами и кожей, содержащих пивные дрожжи.

 Различные маски, кремы на основе пива способствуют выравниванию кожи и разглаживанию морщин. Пивные маски благотворно влияют на жирную кожу, повышая ее эластичность, улучшая кровообращение, регулируя работу сальных желез и сужая поры.

 Применяется оно и в народных рецептах красоты. Возьмите желток одного яйца, добавьте в пиво и взбейте смесь в крутую пену. Нанесите на лицо и подержите до полного высыхания. Если баловать себя такой маской 1–2 раза в неделю, постепенно ваша кожа станет ровной, приобретет приятную матовость.

 Лучшее средство для укладки волос – пиво, это знали еще наши прабабушки. Пивные шампуни дают такой же эффект, как шампуни с кондиционерами, но при этом на волосы оказывается еще и лечебное воздействие. Для ухода можно применять и натуральное пиво. Регулярное ополаскивание волос пивом быстро избавит от перхоти, придаст волосам неповторимый блеск и шелковистость, приостановит их выпадение.

 В народной медицине есть рецепты лечения этим напитком и простудных заболеваний. Возьмите ложку меда на кружку подогретого пива – и простуду как рукой снимет.

 А что касается дамских вкусовых предпочтений, то многие женщины не любят пиво по вполне объяснимой причине: они физически не способны понять его вкус. В университете американ­ского штата Коннектикут провели исследование, в ходе которого выяснился любопытный факт. Восприятие вкуса пива зависит от активности специфического вкусового рецептора, отвечающего за вкус горечи. Этот рецептор кодируется геном, получившим кодовое название PTAS2R38.

 Люди, в геноме которых содержится «активная» версия этого гена, очень чувствительны к горечи и, как следствие, считают пиво слишком горьким и невкусным. А те, кто получил от родителей неактивный вариант PTAS2R38, не воспринимают горечь и употребляют пиво в среднем в два раза чаще. По непонятным пока причинам женщин в первой группе в несколько раз больше, чем мужчин.

Андрей ВИЛЬКОВСКИЙ,
кандидат медицинских наук,
директор Департамента программной деятельности
Российского Красного Креста

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