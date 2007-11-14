В глубинке строят дороги по-канадски

Такие дороги соединяют провинциальные городки и поселки Канады, США, ряда европейских стран. Под ними нет «подушки» из песка и щебня. Дорожное полотно кладется прямо на утрамбованную землю. Готовится оно из того же грунта, цемента и специальных веществ – стабилизаторов. Это и препараты растительного происхождения, получаемые путем ферментативного расщепления свеклы, и синтетические порошки, и эмульсии.

В ЭТОМ году в сельских районах Нижегород­ской обл. построены кусочки таких дорог с применением разных заокеанских компонентов. Но дорога, которую показал «Аргументам неделi» глава администрации Шатковского района Алексей Нестеров, сделана по сугубо отечественной технологии. Здесь использовали полимерный стабилизатор, придуманный в Санкт-Петербурге.

Когда-то в село Гаврилово уже тянули дорогу. Мощные самосвалы, коверкая колесами поле, день за днем возили песок. На него насыпали слой щебня такой же толщины (30 см). Утрамбовали, стали возить асфальт. Пустили каток и людей с лопатами ему в подмогу… Отчего этот процесс вдруг прекратился, никто теперь и не вспомнит. Дорога уперлась в чистое поле за 510 м до села Гаврилово, которое осталось обреченным на тихое умирание. Этой весной оставшиеся в нем 17 стариков не могли преодолеть полкилометра до дороги даже в болотных сапогах.

Нынче же случилось чудо. Приехали дорожники из шатковского ООО «Строитель», ученые из Санкт-Петербурга и Омска. В четыре дня прочно соединили Гаврилово с окружающим миром. Насыпали дорожное полотно из грунта, что был на месте. Утрамбовали его почти вровень с полем. Потом 20-сантиметровым слоем положили приготовленную тут же, в передвижной растворобетономешалке, смесь из того же грунта и цемента. Она быстро набрала твердость благодаря питерскому порошку. И только сверху ее покрыли пленкой из асфальта – для сохранности и для эстетики.

Корреспондент «Аргументов неделi» видел своими глазами: дорога – как зеркало. А ощущение от движения по ней такое, будто едешь по классной «бетонке». Нестеров, сам строитель с четвертьвековым стажем, не нарадуется: в районе песка нет, дорожающий щебень приходится возить из-за тридевяти земель. А тут не надо ни того, ни другого. И работу можно организовать очень мобильную: привез смеситель, сделал дороги в округе, поехал дальше. Дала бы область денег! Ведь сегодня оторваны от цивилизации не только «ветеранские» деревни вроде Гаврилово. Это и села с тысячным, полуторатысячным населением; к кладбищам не подъехать.

Насколько новые дороги дешевле стародавних, надо считать в каждом конкретном случае. Дело не только в материалах и трудозатратах, но и в транспортных расходах. Не исключено, что при определенных условиях экономия будет вполовину прежних расходов. И прослужат такие дороги, обещают специалисты, почти в два раза дольше.

Питерский стабилизатор позволяет работать с грунтом практически любого химического состава. Можно иметь дело хоть с суглинком, хоть с супесью. В Главном управлении строительства автомобильных дорог Нижегородской обл., однако, не спешат отдавать предпочтение той или иной технологии. Хотя и признают, что западная требует дорогущих западных же машин для приготовления смеси. А с питерским порошком можно обойтись растворобетонным узлом или купить относительно недорогую грунтосмесительную машину.

Но главное в выборе технологии – это, конечно, качество. Его можно будет оценить по меньшей мере весной, после морозов. Однако нижегородский губернатор Валерий Шанцев уже объявил о намерении в три года покончить с сельским бездорожьем в регионе. Для этого надо будет строить по тысяче километров дорог в год.

А у гавриловских стариков новая жизнь уже началась: к ним стали регулярно приезжать дети и внуки. Правда, бабушки делятся и новыми тревогами: а ну как в недоступное прежде Гаврилово нагрянет шпана?

Александр ГОРОДЗЕЙСКИЙ, Нижегородская обл.,

фото автора