В Воронеже увековечили свиноматку
№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В РАЙЦЕНТРЕ Калачеевского района Воронежской обл. поставили памятник свинье-кормилице.
Идея памятника, созданного воронежскими скульпторами Александром Ельниковым и Иваном Воскобойниковым, принадлежит руководству местного мясокомбината.
«Прообразом скульптуры стала свинья Мамка, первый представитель новой породы свиней. Она была выведена специалистами комбината в результате четырехпородного скрещивания. Потомство Мамки полностью соответствует европейским стандартам. Поэтому для предприятия она, без преувеличения, стала настоящей кормилицей», – рассказали «АН» в администрации района.
Это первое увековечивание свиньи в России. Аналогичные памятники есть в Польше и Украине.
Анатолий ЧУЙКОВ, Воронеж,
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