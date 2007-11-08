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Портянки и «кирзачи» пойдут на дембель

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 На днях министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что в перспективе наша армия откажется от портянок и кирзовых сапог. На смену им придут носки и специальные противоминные ботинки.

 СЕЙЧАС обувь с высокими берцами из мембранного материала в основном используют спецназ и десантники. У пехоты – по-преж­нему допотопные кирзовые сапоги и портянки. Правда, с прош­лого года в гардеробе солдат появились универсальные камуфлированные кеды. Для бойцов горных бригад по личному указанию Владимира Путина за рубежом закупили хорошо сохраняющие тепло альпинистские ботинки с металлическими «кошками-треконями».

 Весной этого года россий­ским военнослужащим поступила первая промышленная партия демисезонных офицерских полусапог на новой литой подошве. 13 тыс. пар обуви были изготовлены в рамках выполнения заказа Минобороны РФ на фабрике «Донобувь». Недавно получено положительное решение «Роспатента» на промышленный образец противоосколочных ботинок.

 Впрочем, совсем отказаться от кирзы в ближайшее время, по-видимому, не получится. И причины здесь сугубо экономические. Еще с советских времен у нас на складах скопились миллионы кирзовых сапог и миллиарды портянок. У многих партий обуви и материи уже давно истек срок нахождения в «неприкосновенном запасе».

 А вот на Украине «революционный» переход от кирзачей и портянок (или по-украински «онучей») к ботинкам и носкам уже произошел. Министр обороны Анатолий Гриценко обещал, что все юноши, призванные в армию осенью, будут ходить в ботинках на шнуровке. Наблюдатели иронизируют над министром-евроатлантистом. Коль скоро Гриценко так мечтает перевести украинскую армию на стандарты НАТО, то начинать следовало бы с перевооружения. А на это пока нет ни денег, ни технических возможностей. Вот и взялись за портянки и кирзу.

 Впрочем, в военных кругах не скрывают, что дело не в высокой политике. История гораздо прозаичнее: запасы сапог, портянок и формы, оставшиеся от СССР на украинских складах, уже заканчиваются. А босиком в НАТО не пускают.

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