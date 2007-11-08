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Николай Сванидзе стал актером?

Только один вопрос

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «Аргументы неделi»: Николай, вы играете роль в фильме – исторической драме по мотивам книги Ольги Трифоновой «Единственная». Сталин здесь показан «обаятельным негодяем». Как вы относитесь к подобной трактовке и как вы оказались среди актеров?

 НИКОЛАЙ Сванидзе: А я и есть, как известно, дальний родст­венник Сталина. Может быть, поэтому меня и пригласили… В фильме я играю своего же дальнего родственника – Алешу Сванидзе, брата первой жены Сталина. Что касается трактовки образа Сталина, то я предвижу, что будет много недовольных. Коммунистам не понравится, что он показан негодяем, а его противникам – что Сталин здесь живой и непосредственный.

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