Николай Сванидзе стал актером?

«Аргументы неделi»: Николай, вы играете роль в фильме – исторической драме по мотивам книги Ольги Трифоновой «Единственная». Сталин здесь показан «обаятельным негодяем». Как вы относитесь к подобной трактовке и как вы оказались среди актеров?

НИКОЛАЙ Сванидзе: А я и есть, как известно, дальний родст­венник Сталина. Может быть, поэтому меня и пригласили… В фильме я играю своего же дальнего родственника – Алешу Сванидзе, брата первой жены Сталина. Что касается трактовки образа Сталина, то я предвижу, что будет много недовольных. Коммунистам не понравится, что он показан негодяем, а его противникам – что Сталин здесь живой и непосредственный.