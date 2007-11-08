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«Спартак» не «продинамят»

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 НА ПЕРВОМ канале потирают руки: интрига в чемпионате России по футболу сохранится до самого окончания первенст­ва, до матча «Спартак» – «Динамо», который канал покажет 11 ноября в прямом эфире.

 В этом последнем туре, как известно, питерцы приедут в подмосковное Раменское, где тот же «Спартак» недавно не смог добиться победы, а москвичам придется встретиться в столичном дерби с «Динамо». И именно финальный свисток арбитра в этом матче провозгласит имя клуба – нового чемпиона страны. При этом «Зенит», как известно, ни разу в российской истории не становился чемпионом.

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