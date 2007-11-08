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Караулов знает, как осмыслить сегодняшний день

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ЖУРНАЛИСТ и театровед Андрей Караулов на канале ТВ Центр вновь открыл цикл интервью «Национальное достояние» с нашими соотечественниками, составляющими славу и гордость России. По его мнению, именно эти люди помогают зрителю осмыслить сегодняшний день.

 Предполагается, что всего будет снято 50 программ. Первым гостем Караулова был Владимир Этуш. Он вспомнил, как ушел добровольцем на фронт, как на Кавказе бойцы две недели не могли подняться в атаку под шквальным огнем. Когда ему удалось это сделать – орден Красной Звезды командир полка вручал ему на бегу, во время атаки: «Этуш, тебя орденом наградили, держи, пока меня не убило или тебя...»

 В ближайших программах Караулов побеседует с пианистом и дирижером Владимиром Ашкенази, изобретателем легендарного автомата Михаилом Калашниковым, балетмейстером Михаилом Лавровским.

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