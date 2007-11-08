Уважать Москву нужно поступками

Артисты юмористической шоу-группы «Экс-ББ» – ярые борцы за чистоту и порядок в городе. Они не раз лично принимали участие в программах по озеленению Москвы. Зачем это нужно звездам? Один из «ББистов», Гия Гагуа, объясняет это так: чтобы город всегда был для тебя уютным домом, «марафет» нужно наводить собст­венными руками.

МЫ – НАСТОЯЩИЕ патриоты Москвы. Своим детям с раннего возраста тоже стараемся прививать любовь и уважение к городу и к стране, в которой живем. Москва – это наш дом, в котором должна быть чистота и порядок. Поэтому мы с семьями всегда выходим на субботники.

Можно, конечно, этого не делать. (Увы, так поступают многие москвичи.) Но тогда давайте не будем лицемерить – и раз и навсегда откажемся от будущего великой державы. Великой страну делают не политики, а ее народ. Поэтому, если хотите жить в чистом городе, не поленитесь отругать ребенка, который выкинул обертку на тротуар. Покажите на собственном примере, что уважать город нужно не словами, а поступками. Почему вы рассчитываете, что, если вы будете постоянно перекладывать ответственность на чьи-то плечи, этот человек не станет поступать так же?

А вообще, мне бы хотелось отметить, что в столице уникальная архитектура. Есть улочки, над которыми еще витает дух старой Москвы. Душа радуется, когда иностранцы, приезжающие к нам, с безумным восторгом бегают возле Кремля или по музею-усадьбе Архангельское, щелкают фотокамерами…

Чего не хватает Москве? Думаю, если бы в столице стало больше урн для мусора, а в школах с младших классов преподавали бы этикет и развивали патриотизм, то это решило бы многие проблемы. А главное, сделало бы нас более ответственными!