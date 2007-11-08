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Незаконное «дитя» Церетели

У скульптора окончательно забирают 316 гектаров

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Незаконное «дитя» Церетели
Автору московского Петра I не суждено сделать «Парк чудес», Фото Б. КРЕМЕРА

 Зураб Церетели лишается своего «любимого дитя» – так скульптор называл проект детского «Парка чудес». Точнее говоря, он лишается 316 га земли, отведенных под парк еще в 1994 году. За тринадцать лет детище так и не было произведено на свет. Результат творческих мук – картонный макет «Московского Диснейленда» и многомиллионные претензии налоговых органов. И три десятка предприятий в природоохранной зоне Нижних Мневников.

Парк чудес ЦК КПСС

 ОБЕСПОКОЕННЫЕ долгими потугами мастера, городские власти в июле этого года решили наконец освободить его от бремени бессрочной аренды такого большого и лакомого куска москов­ской земли. Отдать целый остров в пойме Москвы-реки детям под качели-карусели и прочие аттракционы, населив его русскими сказочными героями, решил еще Хрущев в 61-м. Находясь в США, он очень хотел посетить местный парк чудес, но американцы отказались специально из-за него закрыть аттракционы для публики.

 Хрущев обиделся, и вскоре вышло постановление Политбюро ЦК КПСС о строительстве в Москве самого большого в мире детского парка. Но потом генсеку стало не до того, и о московском Диснейленде забыли. Затем та же самая идея возникла в начале 90-х у столичного мэра Лужкова. Он поделился ею с президентом Ельциным. Тот не стал экономить на детях – и отдал под парк в бессрочное целевое пользование 300 с лишним гектаров. Тендер на освоение территории выиграл Зураб Церетели – хотя с трудом можно представить, кто бы мог составить ему конкуренцию в умении масштабно мыслить.

«Громадье» от Зураба

 ДВА-ТРИ миллиарда долларов инвестиций, 100 тыс. посетителей в день, копии Эйфелевой башни, Кельнского собора, собора Парижской Богоматери, речные трамвайчики и монорельсы, пляжная зона на берегу реки – планов было громадье.

 Фонд для сбора средств возглавил лично Церетели. Первый взнос московского правительства на «детский рай» был потрачен на укрепление берегов Москвы-реки и возведение ограды. А затем бюджетное финансирование вроде прекратилось. Тогда Зураб Константинович вынужден был привлекать независимые средства для «Парка чудес».

 Видимо, поэтому позволили арендовать землю в природоохранной зоне рынку, автостоянкам, бензозаправкам, бетонным заводам. За прошедшие годы количество и состав арендаторов были разными. Сейчас, по специальному распоряжению правительства Москвы, порядка 30 предприятий до конца октября должны быть выведены с территории несостоявшегося парка.

 Еще в 2004-м Лужков, потеряв терпение, потребовал от Церетели и его фонда ответа, как используется земля; а также конкретные планы первоочередного строительства. Неизвестно, что ответил Зураб Константинович, но тогда землю ему оставили. Надо сказать, непорядок в Нижних Мневниках городские власти могли бы заметить и раньше.

Криминальные инициативы

 «БЫЛО время, когда проект Церетели инвестировала печально известная компания «Социальная инициатива». Она рухнула, оставив ни с чем тысячи людей. У нее свыше 140 проблемных объектов по России – от Сочи до Сибири», – говорит генеральный директор группы компаний «Част­ное Право» Василий Кирилов. В Нижних Мневниках «Социальная инициатива» оставила в память о себе горы мусора, фактически превратив заповедные земли в свалку.

 Росприроднадзор тоже недоволен. По его инициативе природоохранная прокуратура возбудила иск по фактам нарушения режима особо охраняемых природных территорий. Ответчиками выступают арендаторы, а фонд «Парка чудес» должен будет только проследить за устранением нарушений.

 По делам об уклонении от уплаты налогов и о нецелевом использовании средств, полученных от арендаторов, ответчиком являлся сам фонд. Арбитражный суд был к нему снисходителен. Налоговики требовали взыскать штраф в 75 млн. – суд согласился только на 30. Есть, правда, еще 98 млн. руб. недоимок, которые фонд также обязан заплатить.

 «Куда ушли деньги, которые все эти годы собирались с арендаторов? – вопрошает Олег Митволь, заместитель главы Росприроднадзора. – Сначала там 10 лет работал рынок, который приносил более 1 млн. долл. в месяц. Они должны были идти на строительство парка! Сейчас там бетонные заводы, бензоколонки, магазины, торговля маслами, рестораны. Все эти организации я лично проверял и не обнаружил никаких разрешающих документов. Единственная бумага, которую они могли предъявить, – это документ, что долгов перед фондом Церетели у них нет. А перед городом? Там еще гостиничный комплекс хотели построить – в этот момент мы вмешались. Инициировали процедуру изъятия земель – и проследим за ней дальше. Странно, что в арбитражном суде Церетели удалось отсудить часть денег. Да, в конце декабря прошлого года к нему в мастерскую заезжал Путин. И даже вроде бы одобрил проект парка. Но Путину показали макет. На площадку его не возили – там мусора по пояс!»

Лунка от бублика

 ХОДЯТ слухи, что сразу же после визита президента у Церетели нашлись два инвестора, которые взялись расчищать завалы. Сам скульптор был настроен весьма оптимистично. «Все согласования проведены», – заявлял он. Зураб Константинович рассказывал даже, что американцы у него проект и за 25 млн. долл. выкупали, а он не отдал – для Москвы свое детище лелеял. Но возведение «Парка чудес» так и не началось.

 «Хорошо, что в этом прекрасном месте еще не велись строительные работы, – считает депутат Мосгордумы Михаил Моск­вин-Тарханов. – Такие «парки чудес» хорошо строить где-нибудь на южном побережье в США, а не в Москве. Да и нужно ли? Европейский Диснейленд, к примеру, приносит одни убытки. Впрочем, не исключено, что Церетели отдали это место специально, чтобы попридержал некоторое время. Хорошо бы, на этой территории решили построить что-то наукоемкое для ребятишек». Но, скорее всего, там возведут элитные многоэтажки – это прибыльнее всего.

 Есть и другие предложения. Еще в 2003 г. у московских властей появилась идея забрать часть земли, отведенной под парк, для гольф-клуба.

 Поначалу речь шла о 3–4 гектарах. На это Церетели согласился легко. Позже заговорили о 113 га для 18-луночного поля и сопутствующей инфраструктуры. Департамент по конкурент­ной политике начал даже готовить документацию для проведения тендера среди заинтересованных фирм. Один из помощников скульптора тогда заявил, что Церетели сможет уместить проект и на оставшихся 200 гектарах. Но, похоже, ему не оставят и их.

 До конца октября Департамент земельных ресурсов Москвы наконец-то всерьез намерен добиться прекращения прав Фонда детского «Парка чудес» на землю «ввиду ненадлежащего использования».

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