В Гражданской войне коренные народы Севера не участ­вовали. Сущность новой власти они поняли гораздо позже – когда та стала уничтожать их шаманов, когда начались национализация земли и конфискация собственности зажиточных туземцев.



Поэтому все крупные антисоветские восстания произошли здесь уже в 30-е и 40-е годы. А самыми знаменитыми были события на Казыме, Тольке, Ямале, Таймыре.

ВОТ что говорит извест­ный хантыйский писатель Еремей Айпин – в 2004 г. его роман «Божья матерь в кровавых снегах» номинировался на Нобелевскую премию:

– Остяки (прежнее название хантов. – Ред.) мирились с советской властью ровно 17 лет. Терпение кончилось, когда красные осквернили святая святых — остров посреди Божьего озера. Он находится в верховье реки Казым, и туда до этого не ступала нога чужеземца.

…Прежде чем отправиться на место событий 75-летней давности, я наведался в архив. Удалось узнать не так уж много: противоречия между властями и коренным населением тундры старались не афишировать.

Но кое-что все-таки выяснил. Оказывается, в Казым­ских восстаниях кроме хантов участвовали самоеды (ненцы). К тому времени местное туземное население составляло 1630 человек, из них 81% – ханты, 13% – ненцы и 6% – коми.



Каждый народ считает себя исключительным



В 1931 г. на Казыме построили культурную базу. Перед ней поставили такие задачи:

– поднять культурно-политический уровень отсталых народностей;

– насаждать идеи советской власти;

– вывести бедноту из-под авторитета классово чуждых элементов.

В стенах культбазы открыли школу-интернат. Но чтобы заполнить ее, детей у коренных жителей пришлось забирать насильно!

Параллельно с культпро­светом развернулась кампания по раскулачиванию. Начали с того, что лишили богатых туземцев избирательного права. Чашу терпения местных жителей переполнило решение большевиков вспахать туземное кладбище. Ханты и ненцы собрались на сход. Роль лидера взял на себя местный авторитет Ерныхов. Когда-то он был богат, но советская власть, обложив непомерными налогами, лишила его всего. Собрание постановило: вооружиться, пойти к культбазе и там предъявить «русским» свои требования. А они были следующими:

1. Вернуть детей из школы-интерната и закрыть ее.

2. Отменить налоги «на кулаков» и восстановить их в избирательном праве.

3. Отменить нормы сдачи рыбы и пушнины.

4. Предупредить русских, что в дальнейшем культбазе помощи от них не будет: им не дадут оленей, дров и т.д.

5. В перспективе потребовать убрать с Казыма культбазу, а со священного озера Нумто – факторию «Уралпушнина».

6. Переизбрать туземный совет, «потому что он верен советской власти, а не местному населению».

Мятеж туземцев застал районных чиновников врасплох. Видя решимость аборигенов, властям пришлось пойти на ряд уступок. Часть требований пообещали воплотить в жизнь после согласования с товарищами рангом выше.

Местные жители ждали перемен весь 1932 год. Наступил 1933-й. Почувствовав неладное, зачинщики первого мятежа бежали с Казыма. Оставшихся арестовало нагрянувшее ОГПУ.

События 31-го года квалифицировали как «открытое выступление, организованное местным кулачеством и шаманами против мероприятий, проводимых тузсоветом и культбазой».

Поводом для второго восстания стали как аресты, так и то, что на озере Нумто советская власть начала лов рыбы. Чиновники не учли: для местного населения оно священно!

Легенды и советская реальность



ВПОСЛЕДСТВИИ местный мальчуган рассказывал мне, что Божье озеро – живое существо мужского пола.

– Смотри! Вон – голова, шея, плечи, туловище. Речки – это косы, а острова – глаза, сердце… – показывал он.

И я увидел: дей­ствительно, берега четко очерчивают силуэт человека! А от стариков узнал: для местных остров-сердце священен особенно. Там приносили (и до сих пор приносят!) в жертву оленей. А главное – здесь нельзя ловить рыбу!

Это и пытались когда-то объяснить «пришельцам с мандатами». Но советские чиновники упрямо спускали планы по добыче рыбы. К тому же потакать религиозным предрассудкам считалось «преступлением перед партией и совет­ским народом».

В конце 1933 г. восставшие ханты и ненцы сначала думали решить дело бескровно. Вожди даже договорились с властями о переговорах. Но когда прошел слух о том, что ОГПУ готовит новые аресты, рисковать не стали и на переговоры не поехали. Объединив силы, избрали единого верховного вождя – Ефима Вандымова.

Кровь



3 декабря 1933 г. представители советской власти сами приехали к восставшим в стойбище Шести чумов.

Из материалов допросов вырисовывалась следующая картина:

«Был вечер. Председатель Березовского райисполкома тов. Астраханцев, уполномоченная Уралобкома тов. Шнейдер, сотрудник Березовского ОГПУ тов. Посохов, помощник заведующего Казымской культбазы тов. Смирнов и заведующий Амнинским интегральным товариществом тов. Нестеров расположились в отведенном для них чуме. Им сказали, что уже поздно и решение дел лучше отложить до утра.

Ночью шаманы совершили камлание («вступление в общение с духами». – БСЭ) и сообщили всем, что боги повелели убить «русских». Утром полусонных чиновников связали. Составили бумагу с требованиями, что были при первом восстании и заставили ее подписать. После шаманы совершили повторное камлание. Но боги не поменяли решение. Уполномоченных задушили веревками».

Вскоре на Казымскую культ­базу прибыла опергруппа ОГПУ. В рядах восставших начались брожения. После еще одного схода люди разделились: одни вернулись к привычному для них быту, другие ушли в Надымскую тундру. Начались аресты. Позже все (включая тех, кто скрывался) были задержаны.

В общей сложности арестовали 88 человек. Многие умерли в тюрьмах еще до суда.



Правые и неправые



Я СПЕЦИАЛЬНО приехал на Казым, чтобы расспросить о восстании. Очевидцев не встретил – слишком много прошло времени. Однако кое-что узнать все же удалось. Например, в одноименном с рекой поселке Казым нашлась женщина из местных, которая вспомнила:

– Жил тут Артемьев, его во время восстания арестовали, но потом отпустили. Всего год назад как умер. Не успели вы.

– Он что-то рассказывал об аресте? Как это произошло?

– Рассказывал. В его чум нагрянули внезапно. Жену вывели, а самого связали и долго били по голове, спине, пояснице. Потом вынесли на мороз и там продержали несколько часов. Но он им ничего не сказал. Тогда ему дали кружку спирта. Он ее выпил и стал говорить все, что заставлял следователь.

Было заметно: рассказчица волнуется. А это, между прочим, редкость: ханты очень выдержанные люди!

– Кто-нибудь тут может рассказать о вооруженных стычках между ОГПУ и местными жителями? – поинтересовался я.

– Было только одно столкновение.

– Одно?!

– Да. Людей мало. Вооружены были плохо. С русскими воевать не хотели. А стрельба произошла уже под конец, когда чекисты пришли забрать зачинщиков. Но их заметили у чумов и стали стрелять. В перестрелке убили двоих чекистов, а они застрелили женщину-ненку и одного ханта. А больше никакой войны не было.

…Советская власть не сбавила обороты и вскоре постановила: «Дальнейшую эксплуатацию озера Нумто считать целесообразной. Поэтому поручить партгруппе окрисполкома в декадный срок разработать практические мероприятия по полному освоению его промысловых возможностей».

На чувства людей ей по-преж­нему было глубоко плевать…

Прогрессивные туземцы

«САМЫМИ прогрессивными» члены Тобольского окружного Комитета Севера сочли туземцев, проживающих по реке Казым. Дескать, они не испорчены буржуазной культурой и готовы к преобразованиям, предложенным советской властью. В 1926 г. для воплощения плана работы с местным населением организовали специальную экспедицию.

Прибывшие к месту назначения уполномоченные отметили: ситуация в районе отнюдь не такая радужная, как представляли ее в Тобольском комитете! Причин тому было несколько.

«1. Отношение местных жителей к преобразованиям советской власти – в частности, к организации кооперативов по вылову рыбы (индивидуальный вылов был запрещен. – Ред.) озлобленное.

2. Сильное влияние на коренное население оказывают шаманы и христианские православные священники.

3. Огромный авторитет имеют зажиточные туземцы.

4. Население мало обеспечено необходимым промысловым инвентарем.

5. Отсутствует врачебно-санитарная работа и др.»

В числе прочего рекомендовалось «усилить культурную работу и открыть школу». Глава экспедиции тов. Новицкий выразил глубокое убеждение: туземцы непременно захотят учиться. И они обязательно пойдут в школу, едва получат такую возможность. Сам он не понимал и презирал древнюю культуру этих народов. Зато считал необходимым научить их, как стать советскими людьми.

Александр ГРИЦЕНКО

Москва – Ханты-Мансийск – Казым

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