В Перми запрещают показывать медведей
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Александр КОВЫЛКОВ, Пермь ]
В СВОЕМ порыве поддержать кандидатов правящей партии на выборах в Государственную Думу руководство пермского телеканала «ВЕТТА» дошло до крайности.
На планерке гендиректор и главный редактор посоветовали журналистам не ставить в эфир сюжет про пермский зоопарк и про бедственное положение содержащегося там медведя. «Это плохо отразится на имидже партии. А мы ее поддерживаем», – было заявлено журналистам.
Дальше – больше. Из сетки вещания негласно приказано снять все мультфильмы с мишками. Тем более если медведь по сюжету ведет себя неподобающим образом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес