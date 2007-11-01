Фрегат «Паллада» отправляется в кругосветку

2 НОЯБРЯ из Влади­вос­то­ка в кругосветное плавание выходит учебный парусный фрегат «Паллада». В этом плавании пройдут практику ученики заведений Росрыболовства и воспитанники клубов юных моряков. А также наиболее отличившиеся курсанты Ти­хо­океан­ского военно-мор­ского института им. С.О. Ма­ка­рова.

Поход «Паллады» посвящен 190-летию кругосветного плавания российских кораб­лей под командованием Ф.Ф. Бел­линсгаузена и М.П. Ла­за­рева. И 50-летию начала совет­ских исследований в Ти­хом океане и Антарктиде.

Мар­шрут кругосветки: западная часть Тихого океана – Ав­стра­лия – Панамский канал – Ат­лан­тический океан – Сре­ди­зем­ное море – Суэцкий канал – Индийский океан – Вла­ди­восток. Кругосветка займет 9–10 месяцев.