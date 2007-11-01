//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Сибирские голендры

Через 400 лет Нидерланды заинтересовались судьбой своих земляков

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сибирские голендры
Фото ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ПЯТНИЦА» г. ИРКУТСК

 В детстве Уполномоченного по правам человека в Иркутской обл. Ивана Зелента звали просто Яськой. Разговаривал он на «хохляцком» наречии. Ему (как и братьям и сестрам) нельзя было брать в руки нож и в воскресенье до обеда – играть. В метрике в графе «национальность» у Яськи стояло то немец, то украинец. Но мальчик всегда знал, кто он на самом деле, потому что родился и жил в доме, построенном почти 100 лет назад его предками – голендрами.

Откуда есть пошла национальность?

 КАКОВА историческая родина голендров, до сих пор не знает никто, – нынешние территории то ли Германии, то ли Голландии. Около 400 лет назад далекие предки сибирских голендров ушли со свой родины, где их притесняли по религиозному признаку, – они были лютеранами. Приют нашли в землях одного из польских воевод – на берегах реки Буг. Там переселенцы прожили 300 лет, сохранили религию, но потеряли исконный язык, ­стали говорить на смеси польско-украинско-белорусских языков. Именно на берегах Буга переселенцы стали называть себя голенд­рами. Одни исследователи переводят это слово как «дровосеки», другие говорят, что оно восходит к названию национальности.

 После третьего раздела Польши голендры оказались на территории Российской империи. Когда началась столыпинская реформа, голендрам предложили ехать в Сибирь, где было много свободных плодородных земель. Часть согласилась. Ходоки приехали в Иркутскую губернию в 1908 г., а семьи перевезли в 1910–1914 годах. Основали в Заларинском районе, в предгорьях Саян, в глухой тайге три деревни. Сейчас их нередко именуют одним названием – Пихтинск.

 Деревни пихтинских голендров разительно отличаются от сибирских. Дома стоят не кучно, а метрах в 300–400 друг от друга, чтобы курицы в гости к соседям не ходили. Усадьба – многофункциональный комплекс под длинной крытой досками кровлей – состоит из жилья, сеней, кладовых, хлева, тока для обмолота зерна и сеновала. Люди крепкие духом, мощные физически, дома свои строили на века, хоть и без гвоздей. Уже к 30-м годам сибирские голендры,  корчуя тайгу и вспахивая землю, стали жить в достатке. И – попали под раскулачивание. Погиб в те годы и дед Ивана Зелента, пастор. В 1939 г. его расстреляли в составе группы австро-латыш­ского заговора.

 В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, голендров ждало еще одно испытание. Их не брали на фронт, так как они, переселившись в Сибирь, были записаны немцами (фамилии навеяли – Зелент, Людвиг, Кунц, Гильдебрант и проч.). Стараниями НКВД почти все трудоспособное население оказалось в трудовой армии, где отношение к ним было хуже, чем к пленным фашистам. Многие там и сгинули. Кстати, в Первую мировую войну царская Россия призывала голендров наравне с другими своими гражданами.

В большой мир

 ДОЛГОЕ время голендры жили достаточно обособленно. До 1955 г. почти все браки заключались лишь между жителями трех деревень. А потом ситуация изменилась, потому что началось кровосмешение. «В нашей семье три сына женились на русских девушках, я в том числе, – говорит Иван Зигмундович, – только один – на своей. Сестры Изульфина, Альфреда, Альбина, Алижбета тоже вышли замуж за русских».

 В Пихтинске сейчас сохранилось всего около 100 дворов. Голендры стараются жить замкнуто и беречь традиции. В речи стариков проскакивают украинские, белорусские, польские и немецкие словечки. Они сохранили свою религию, но на нее наложили отпечаток многовековые странствия. Лютеранские псалмы пихтинские голендры читают по ксенжкам (священным книгам на польском языке, которые отпечатаны в прошлом веке в Восточной Пруссии). А Рождество и Пасху отмечают по православному календарю. Посты соблюдаются строго. «В войну, помню, жили голодно, но никто не поднимал ружье на диких коз, не убивал таежных животных, – рассказывает Иван Зелент. – Отец говорил: главная охота для нас, сынок, – в огороде, что вырастишь, то и твое, а звери – божьи твари».

 Во многих семьях имеется национальная одежда, напоминающая голландскую: пестрые юбки и кружевные чепцы. Сохранился не только обиход, но и многие обычаи, например, свадебные. Особый обряд – «прибивание чепца»: лавку вместе с сидящими на ней молодоженами подбрасывают. Считается, что таким образом на голове невесты закрепляется чепец замужней женщины, который ей дарит свекровь.

Знай свою историю!

 «НАМ, детям, историю рода рассказал перед смертью отец. Мы восстановили родственные связи с Польшей, Германией. Это было не очень тяжело, потому что отец втайне от нас все это время переписывался с родней в Германии», – рассказывает Иван Зелент.

 В будущем году в Пихтин­ске будет праздноваться 100-летие переселения голендров в Сибирь и 400-летие переселения на реку Буг. Пихтинцы хотят установить обелиск в честь основания поселения, увековечить погибших в советские времена, провести научную конференцию. Из заветного – перевести на русский язык и издать книгу о скитаниях голендров, написанную по заказу правительства Голландии. А из насущного – сделать хорошую дорогу по самой деревне и на кладбище.

Светлана БУРДИНСКАЯ,
Иркутская обл.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Военный аналитик раскрыл препятствие для взаимного истребления России и США

Военный аналитик раскрыл препятствие для взаимного истребления России и США

Названа причина того, что США воздерживаются от силовых провокаций в отношении России. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

//Общество

В Госдуме предложили диабетикам меньше есть

В Госдуме предложили диабетикам меньше есть

Выступающий с трибуны Госдумы депутат от партии «Единая Россия» Николай Герасименко предложил больным сахарным диабетом сесть на диету, чтобы избавиться от болезни. Судя по всему, такими словами он комментировал отказ помочь диабетикам.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В Совбезе РФ нашли способ перевоспитать злоупотребляющих соцсетями подростков

В Совбезе РФ нашли способ перевоспитать злоупотребляющих соцсетями подростков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объявил о новой форме работы с трудными подростками и молодежью - злоупотребляющих соцсетями несовершеннолетних будут направлять в военно-патриотические лагеря.

//В мире

В Раде придумали способ покорения Донбасса с помощью гражданской войны в России

В Раде придумали способ покорения Донбасса с помощью гражданской войны в России

Националист Андрей Билецкий, являющийся депутатом Верховной Рады, придумал способ силового решения проблемы Донбасса. Заявление парламентария приведено в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Депутатская неприкосновенность: за что могут лишиться иммунитета «слуги народа»?

Депутатская неприкосновенность: за что могут лишиться иммунитета «слуги народа»?

Во многих странах существует неприкосновенность депутатов. Защита от возможного преследования за высказанное мнение, результат голосования или иную депутатскую деятельность. Существует ли неприкосновенность депутатов Европарламента?

//В мире

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

Согласно пророчеству Нострадамуса, опубликованному СМИ, глобальный конфликт, который разгорится в 2019-м, унесет большое количество жизней. При этом закончиться противостояние должно через двадцать семь лет.

//Шоу-бизнес

Фильм "Брат-3". Деньги для Волочковой, пресс-конференция с автоматами и плевок на лысину Бондарчука

Фильм "Брат-3". Деньги для Волочковой, пресс-конференция с автоматами и плевок на лысину Бондарчука

Первая пресс-конференция шоумена Стаса Барецкого по поводу съемок фильма «Брат-3» закончилась настолько неожиданно, что растерялись даже видавшие виды журналисты. Такого поворота событий не предполагал никто

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Новости партнеров

//Политика

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В АП началась подготовка предвыборной кампании в сетях Интернета, включая Telegram-каналы. Этому уделяется пристальное внимание. Работа идёт при непосредственном руководстве С. Кириенко. Говорят, что по его указанию создаётся некий «Институт развития Интернета».

//Политика

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Стремительный рост экономики Китая серьёзно напугал Запад. В Вашингтоне не хотят уступать Поднебесной 1-е место в мире по ВВП и скатываться вниз с вершины даже на одну ступеньку – на кон поставлено будущее страны, которое многие эксперты США оценивают как туманное.

//Новости СМИ2

//Политика

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться после того, как В. Путин рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США убеждают своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды.

//Общество

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Исполнился год с того момента, когда имя бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Скрипаля стало знакомо всему миру. Но до сих пор причины его отравления якобы отравляющим веществом «Новичок» в английском городке Солсбери остаются на уровне слухов и предположений.

//ВПК

Армия научилась вызывать галлюцинации

Армия научилась вызывать галлюцинации

Новость об установке на новейших фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» станции визуально-оптических помех «Филин» широко обсуждается на Западе. Дело в том, что на днях по дороге в Средиземноморье «Горшков» принял участие в учениях очень близко от английских берегов.

//Общество

Очередь на вылет

Очередь на вылет

В мире самолётов, моторов и лётчиков последнее время происходят события, требующие принятия безотлагательных решений. Налицо факт – кадровый голод среди лётного состава в Военно-воздушных силах. А тут ещё и две катастрофы с американским Boeing 737 MAX-8 в Индонезии и Эфиопии.

//Общество

Никто не хотел уезжать

Никто не хотел уезжать

Трудно найти более противоречивую тему, чем эмиграция из России. «Валят валом, и ещё полстраны на чемоданах сидит» – утверждают одни эксперты. «Статистику отъездов делают узбеки с российским паспортом, а из развитых стран Запада наши возвращаются с плачем»...

//Экономика

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

12 марта глава «Газпрома» А. Миллер на встрече с президентом держал ответ по поводу газификации регионов. Он представил благостную картину, точнее, так могло показаться со стороны. Как повелось в практике «Газпрома», про самое интересное глава корпорации умолчал.

//Новости партнеров

//Экономика

Небывалый подход

Небывалый подход

Зерновой урожай в 2018 г. был хороший, но не рекордный, зато Росрыболовство подвело итоги за 2018 год: добыча рыбы оказалась самой большой за 26 лет. В прошлом году природа подарила России необычайно крупные подходы лосося, сардины и скумбрии на Дальнем Востоке.

//Общество

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

Сколько ужасов в последнее время я наслушался об Англии и её разведке: и к Ивану Грозному подкатывались, и императора Павла кокнули, и контрольный выстрел в Распутина произвели, ну а в советский период «англичанка гадила» особо

//Общество

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

В Венесуэле случился масштабный блэкаут – на момент написания этого материала его последствия до сих пор полностью не устранены. Без электричества осталась большая часть страны – 23 из 24 штатов. По версии властей Венесуэлы, причиной этого стала кибератака США. Что же случилось?

//Общество

Пропаганда вместо развития

Пропаганда вместо развития

В 2018 г. в России перестало существовать Министерство образования и науки. Вместо него появилось Министерство просвещения, в ведении которого оказались все школы, колледжи и лицеи, и Министерство науки и высшего образования, ставшее начальством для вузов. Первые шаги нового ведомства подкрепили худшие опасения.

//Культура

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Ведь говорил товарищ Сталин товарищу Булгакову, который задумал писать пьесу «Батум»: все молодые люди одинаковы, не надо писать о молодом Сталине. Но Александринский театр пошёл наперекор воле вождя, и на его сцене состоялась премьера спектакля «Рождение Сталина».

//Культура

Я мечтала строить самолёты

Я мечтала строить самолёты

Людмила ЧУРСИНА окончила Театральное училище имени Щукина. С 1984 г. работает в Театре Российской армии. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Донская повесть», «Виринея», «Щит и меч», «Угрюм-река», «Олеся», «Орлова и Александров»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
2

Россия защитила Азовское море без единого выстрела
3

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе
4

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
5

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры