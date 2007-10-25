Мир «плоских» экранов потрясла технологическая революция

В Японии начались продажи телевизоров, построенных на основе технологии ОЛЕД (органических светодиодов). Это огромный шаг вперед по сравнению с привычными жидкокристаллическими и плазменными дисплеями.

ВО-ПЕРВЫХ, на плоских телевизорах наконец-то появится настоящий черный цвет. Новые экраны обеспечивают уровень контрастности, недостижимый для других технологий. У ЖК и плазмы реальный контраст не превышает тысячи к одному, тогда как даже первые коммерческие образцы ОЛЕД-дисплеев легко выдают миллион к одному.

Во-вторых, нечеткая картинка и «смазы» изображения навсегда уйдут в прошлое. У экранов нового поколения чрезвычайно низкое время реакции. Оно в тысячи раз ниже, чем у ЖК-телевизоров. В-третьих, ОЛЕД-экраны потребляют вчетверо меньше энергии, чем их жидкокристаллические и плазменные конкуренты. Четвертое преимущество – телевизорам нового поколения не нужны лампы-подсветки – органические панели светятся сами. Поэтому новые экраны очень тонкие – не более 0,5 сантиметра.

Единственный недостаток ОЛЕД-телевизоров – высокая цена. Первый коммерческий аппарат с экраном диагональю 11 дюймов стоит 1,7 тыс. долларов. Но лиха беда начало. Эксперты не сомневаются, что через несколько лет диагонали ОЛЕД-телевизоров существенно вырастут, а их стоимость стремительно уменьшится.