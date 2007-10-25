Атлантидские страсти Уваровой
№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПОСЛЕ «Не родись красивой» телевидение не забыло актрису, сыгравшую главную роль в этом сериале. Нелли Уварова вновь снимается для СТС, на этот раз в остросюжетной драме под названием «Атлантида».
В отличие от прошлого фильма, где по ходу действия Уварова «расцветала», – здесь все будет наоборот. Ей предстоит сыграть роль учительницы Веры, домашнего репетитора в богатой семье, которая становится убийцей! Фильм затронет самые важные вопросы бытия: любовь и ненависть, дружбу и предательство, отчаяние и надежду.
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