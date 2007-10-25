Здесь русский дух…

На девяти квадратных километрах древнего Суздаля сохранилось около 300 (!) памятников архитектуры XIII-XIX веков. Среди них сооружения древнего Кремля, пять монастырских ансамблей, причем два монастыря действующие, 33 церкви, 14 колоколен XVII–XVIII вв. да еще не один десяток великолепных образцов старинной гражданской застройки. В некоторых домах и сейчас живут потомки дореволюционных купцов. Кремль, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, церковь Бориса и Глеба в Кидекше внесены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Вот поэтому-то, задумав необременительное, но интересное путешествие на выходные, мы остановились на двухдневном туре Владимир – Боголюбово – Суздаль.

ЗА ОГРОМНЫМИ окнами нашего вместительного «мерседеса» один за другим сменяются придорожные пейзажи. В автобусе тепло и комфортно. Забыты и раннее пробуждение некстати – в выходные поспать бы подольше, прохлада утренних улиц, позади вообще вся рабочая неделя – впереди целых два дня путешествия. К тому же приятно, что день завершится ужином в ресторане, знаменитом настоящей русской кухней, где подают еще и исконно владимирские кушанья.

Разумеется, три с половиной – четыре часа пути до Владимира и далее можно преодолеть и на своем автомобиле, предусмотрительно забронировав гостиницу. Но эта затея скорее для заядлых автотуристов – любителей приключений. И потом, разве услышишь тогда столько любопытных фактов и потрясающих историй, связанных с бывшим Владимирским трактом, по которому сейчас мы так плавно мчимся, внимая рассказу экскурсовода? Запомнить хочется буквально все, поэтому прислушиваюсь старательно…

Село Андреевское – бывшая усадьба генерал-губернатора графа Воронцова. Граф имел собственный театр, питал слабость к розам и выращивал в теплицах ананасы и цитрусовые. Проехали памятник Пушкину в селе Плотава. Здесь по дороге из Болдино в Москву поэт задержался на три дня из-за свирепствовавшей в 1830 г. холеры. С именем Левитана неразрывны села Пекша и Сушнево. Сюжеты знаменитых картин «Владимирка», «Сумерки», «У омута» были навеяны во время прогулок по их окрестностям. Село Ундол – два года здесь прожил Суворов, став уже знаменитым полководцем. Хорошо видна от дороги церковь Казанской Божией Ма­тери, где, как рассказывают, по утрам молился Александр Васильевич. До сих пор в народе зовут ее «суворов­ской». Город Лакинск – когда-то он был знаменит ткацкой фабрикой Баженова. Позади на возвышенности оставляем поселок Юрьевец. Юрий Долгорукий, будучи Суздальским князем, разбивал здесь шатры во время своих походов. Село Ворша – связано с именем Александра Невского… Едем буквально дорогой истории.

Владимир нас встретил ясной солнечной погодой и золотом куполов Успенского собора, видных отовсюду, с какой сто­роны ни подъезжай. Со­бор был построен в X в. на высоком берегу Клязьмы и по замыслу должен был стать главным собором Руси, заменив собой Софиевский в Киеве. Из всего, что нам удалось посмотреть во Владимире, самое сильное впечатление оставил Успенский собор – его пышный иконостас и особенно фрески Андрея Рублева на тему Страшного суда – они справа от центральной части. В путеводителях их трактуют как новое просветленное восприятие мира, у меня же осталось ощущение таинственной бездны, уготованной человеку за грехи. Выйдя на улицу, мы полюбовались открывающимися тут великолепными владимирскими далями, сделали снимки и тронулись в путь.

Боголюбово всего в десяти километрах. В 1158–1165 гг. князь Андрей Боголюбский создал тут ни с чем не сравнимый по красоте и роскоши дворцовый ансамбль, превратив небольшое селение в столицу княжества. Здесь же в 1174 г. князь был звер­ски убит, Боголюбово быстро утратило свое значение, а в 1238 г. разорено монголо-татарами. После Боголюбского женского монастыря туристам, как правило, показывают церковь Покрова на Нерли. К ней мы шли пешком по широкому заливному лугу – монастырской вотчине. Маленькая, изящная, как бы парящая над землей, церковь поражала и внутри своими крохотными размерами. Странно, но ощущения тесноты не было, возможно, это из-за совершенно белых высоких стен.

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ 2007



Даты проведения

определяют туроператоры

Туристская программа

«Живая старина» г.Гороховец

3–5 ноября Уличные гулянья

«Русичи-богатыри»

г.Суздаль 16–21 ноября

V Всероссийский открытый конкурс исполнителей романса г.Владимир 15–30 ноября Международный фестиваль

исторического кино г.Александров 23–25 ноября

Межрегиональный фестиваль

любительских театров

«Театральная осень-2007» г.Владимир

Переночевав во Владимире, к Суздалю мы подъезжали на следующий день. Тишина и покой, будто разлитые над городом, настраивали на умиротворенный лад. Никакой многоэтажной застройки, только колокольни и луковицы куполов соборов и церквей. Вот когда мы позавидовали местным жителям! В отличие от туристов они могли не спеша прогуливаться по его улицам среди столетних лип и древних стен. Остановиться и послушать колокольный звон Спасо-Евфимиевого монастыря, насладиться ликом Испанской Божией Матери в Крестовой палате Кремля. Или просто поудить рыбу в речке Каменке. Эта неширокая милая речушка не раз нам встречалась по дороге, она как бы опоясывает город и впадает в Волгу. В Суздале, где всего 12 тыс. населения, 11 гостиниц. Самая большая почти на 700 мест, а есть и всего на 3–4 семьи – уютные, стилизованные под русскую старину, с горячей лежанкой на настоящей русской печке.

Турсоветы

Суздаль красив в любое время года. Но, если вы не боитесь путешествовать с маленькими детьми, доставьте им удовольствие, приехав сюда на Масленицу или на Праздник Огурца в начале июня. Мальчикам также будут интересны «Богатырские забавы» – костюмированный фестиваль в начале сентября.

Дорога до Суздаля занимает примерно четыре часа. Автобусы выходят обычно в восемь или полдевятого утра. Если, собираясь в поездку, вы не успели позавтракать, не беда. В дороге в районе границы Московской и Владимирской областей будет остановка, где в маленьком кафе можно выпить вкусный крепкий кофе или чай и съесть пирожки – почти домашние.

Отправляясь в путь самостоятельно или при выборе организованного тура, обратите внимание на предлагаемые гостиницы. С детьми интереснее остановиться в небольшой, частной, где расписная, вручную сделанная мебель, предметы старинного русского быта в интерьере. У больших суздальских отелей свои преимущества. Вечером можно посидеть вресторане, поплавать в бассейне или, например, воспользоваться услугами профессионального массажиста.

И напоследок. В Суздале исключительно вкусные молочные продукты, особенно местная сметана и сливочное масло. Не премините этим воспользоваться.

Очарованные этим городом, мы дали себе слово, что обязательно вернемся в Суздаль как-нибудь на выходные, пригласив с собой друзей. Выяснили, что хороший двухместный номер с завтраком в семейной гостинице обойдется примерно в 2200 рублей. В крупной гостинице он рублей на 200 дороже, также с завтраком и еще возможностью пользоваться бассейном и тренажерным залом в определенные часы. Заманчиво было бы остановиться в новом отеле на берегу Каменки. Сутки в двухместном номере с кондиционером предлагаются за 3600 рублей. На всякий случай уточнили цену «люкса» – 7200 рублей. Приятно удивила примерная цена ужина в гостиничном ресторане (их три) – 600–700 руб. без алкоголя.

Покидая Суздаль, вместе с сувенирами мы увозили крепкие антоновские яблоки и лукошки брусники, купленные у местных бабушек. Усталые от впечатлений, пассажиры быстро начали клевать носами, и обратная дорога пролетела незаметно.