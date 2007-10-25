//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

БУТОНЫ И ШИПЫ ЦВЕТОЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

БУТОНЫ И ШИПЫ ЦВЕТОЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

 25 сентября 2007 г. под эгидой Клуба мировой политической экономики и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) прошел мастер-класс члена СВОП, доктора философских наук, генерал-майора внутренней службы Владимира Ворожцова. Тема: «Перспективы разрешения конфликтов малой интенсивности».

По розам и гвоздикам к кровавой драме…

 ОТ ПЕРВЫХ гвоздик в петлицах полицейских до кровавой резни и десятилетий тяжелого и трудного пути к миру. Все это не что иное, как неотъемлемые этапы становления определенного вида конфликтов – «конфликтов малой интенсивности».

 Зарождаются конфликты малой интенсивности постепенно. Все начинается с общественных трибун, дискуссий, выступлений средств массовой информации, ненасильственных акций, митингов, демонстраций, иных форм публичного группового сопротивления. «Золотая эра» массовых протестов получила сегодня популярное название «оранжевые революции».

 У всех на слуху страны, где подобные «малонасильственные» формы конфликтов с триумфом разрешились в пользу протестующих – это Украина, Грузия, Сербия, Киргизия.

 Но, как говорил один извест­ный политик, «можно и нарваться». Если сила координируемого протеста сталкивается с волей и возможностями властей – наступает момент истины, когда конфликт из некриминального и «несилового» переходит в иную, насильственную стадию.

 Граница меры в таком случае – первая кровь. Реакцию на нее можно перехватить и стабилизировать процесс. Это в свое время весьма профессионально сделали китайские власти – во время событий на площади Тяньаньмэнь. А затем, менее удачно, власти узбекские – во время андижан­ских событий.

 Погибших людей всегда жаль. Но политическая математика требует от властей точного расчета и прогноза возможных жертв дальнейшего развития подобного конфликта. Поспешные и непродуманные действия наверняка породят неуправляемую цепную реакцию вооруженного протеста.

 Если власть не удалось сломить «с наскока», «оранжевый» протест неминуемо становится кровавым и ведет к стадии внутреннего вооруженного конфликта. «Светлые» лозунги кукловодов-политтехнологов и «народных трибунов» уверенно бросают народы в пучину бед и разрушений.

Иллюзиии и мифы «оранжевого» бунта

 НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ кухне цветочных революций активно процветает и культивируется целый ряд мифов. Один из них утверждает, что «народ, борющийся за свою свободу, победить нельзя». Интересно, как его авторы изучали мировую историю? Ведь вся она свидетельствует об обратном. Очень даже можно – и побеждали, и веру меняли, и переселяли, и воспитывали по-новому.

 При этом тщательно скрывается простой реальный факт – в современных условиях подобные вооруженные конфликты могут быть успешными только при наличии внешней поддерж­ки. От информационной и финансовой до прямой военной.  Осуществлять такую поддержку могут непосредственно иностранные государства. Или отдельные политические силы, или социальные слои.

 После их «помощи» конфликт малой интенсивности переходит в стадию внутреннего вооруженного противостояния. «Международная общественность» быстро забывает о том, как мило и ненасильст­венно все начиналось. И бросается активно помогать.

 Основным «лекарством» становится ввод миротворческих сил с целью прекращения кровопролития и разъединения противоборствующих сторон.   

 Но за долгие годы миротворческих операций мировое сообщество так окончательно и не определилось: какими (по своей структуре, вооружению и подготовке) должны быть эти силы. Армия упорно посылается для выполнения специальных и полицейских функций: проверки документов, обысков, сопровождения колонн, патрулирования. Военная система современного общества оказалась не готова к подобным вызовам.

Санкции, переговоры и выборы

 ЛЮБИМОЙ игрушкой политиков во время таких конфликтов являются санкции. Но практический опыт показывает: на первом этапе конфликта санкции ничего не дают. Наоборот! Они ожесточают население, которое больше всего от санкций и страдает. Санкции бьют по народам, а не по элитам. Они радикализируют политиков и только обостряют противоречия.

 Реально санкции дают эффект лет через 10–15, когда накапливается состояние усталости от конфликта. Но это отдельная тема, к сожалению, пока еще мало исследованная.  

 Переговоры, как таковые, игрушкой политиков не являются, но эффективным механизмом их тоже не назовешь. Обычно они лишь фиксируют уже достигнутые результаты. Причем главной проблемой почти всегда являются вопросы реализации достигнутых договоренностей и гарантии.

 В свое время, несмотря на присутствие советских войск, события в Афганистане развивались строго по механизмам внутреннего вооруженного конфликта. Трагическая судьба афганского лидера Наджибуллы наглядно показала всю ненадежность международных гарантий и достигнутых договоренностей.

 Что касается такого «волшебного» лекарства, как проведение «свободных демократических выборов» на территории внутреннего конфликта, то это поле деятельности скорее для сатириков, чем для профессиональных аналитиков.
   
Долгая дорога из «цветного» тупика

 КАК ЖЕ выйти из конфликта, в который столь легко и непринужденно «оранжевые» революции загоняют целые народы? Анализ показывает, что минимальный срок начального этапа решения конфликта, прошедшего внутреннюю во­ору­женную стадию, – 10–15 лет. Но чаще всего – более 25 лет.

 Это ответ на вопрос о том, что получится у США в Ираке или Афганистане. Скорее всего, последствия и итоги этих событий мы увидим лет через 25. Исламский экстремизм, подготовленный США и их союзниками как инструмент борьбы с СССР, внезапно для своих прародителей сменил направленность. И теперь США борются со своим детищем – талибами. Опасность подобного сценария уже в начале 80-х была ясна многим, но не Вашингтону. Главный урок Афганистана в том, что необходимо долгосрочное прогнозирование подобных действий.

«Цветочная пыльца» Афганистана, Чечни и Югославии

 ЕСТЬ и другие примеры. Реальная историческая оценка югославского конфликта еще впереди. Но уже сегодня очевидно, что и объединенной Европе было бы легче интегрировать в себя единую Югославию, чем мучаться с ее осколками.

 В «абсолютной однозначности» оценки чеченских событий на самом деле тоже много неоднозначного. Оценить все последствия чеченского конфликта можно будет еще нескоро. Да, он принес неисчислимые страдания. Но каковы возможные альтернативы?

 В конце 80-х – начале 90-х го­дов именно чеченцы являлись самым пассионарным, организованным и эффективным этносом России. А основные государственные институты в то время были парализованы, спецслужбы – неэффективны. Огромные массивы соб­ственности в то время не были поделены и приватизированы. И именно у чеченцев был реальный шанс стать самым влиятельным этносом на постсовет­ском пространстве.

 Но произошло удивительное – была выдвинута ложная, но очень яркая и привлекательная для народа цель. Немотивированное занижение уровня притязательности до границ маленькой республики сформировало принципиально иной, тупиковый, контекст внутреннего вооруженного конфликта. И лишило этот пассионарный этнос уникального исторического шанса.

 Так что и чеченские события мы сможем оценить реально в лучшем случае еще лет через 20.

***

 ПЬЯНЯЩИЙ воздух «цветного» и «цветочного» веселья легко ведет людей навстречу противостоянию. Отрезвление же нередко приходит в ходе кровопролитий. А похмелье – в десятилетиях мучительного восстановления порушенной инфраструктуры и государственности.

 Очень разные они – исторические судьбы «оранжевых» революций. Объединяет их одно – разрушительные послед­ствия.

Подготовил Олег ГРУЗДОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Жалеете ли вы грузин, сербов, киргизов и украинцев,
ставших жертвами «цветных» революций?
Спросили мы граждан России

 

 Вера Сон, врач, Тула:
 – Нет. Я вообще плохо понимаю – как можно жалеть целый народ! Революция – «цветная» или великая – это всегда нелегкая штука для тех, кого она задевает. Это всегда дестабилизация. Всегда разброд. Можно посочувствовать грузинам, сербам и прочим перечисленным народам. Но жалеть – нет. А разве у нас легкими были 80-е и 90-е?! Хотя вроде и не происходило никаких революций. Жизнь сильнее майданов. Она все расставит по местам – рано или поздно.

 Олег Юдин, 49 лет, учитель, Пенза:
 – Жалею. Ведь люди часто сами не знают, что творят. Они коллективно поддаются на провокации тех, кто хочет, придя к власти, устроить свои личные дела. Толпа «революционеров» похожа в этом смысле на большого ребенка: как родители его настроят, так он и будет себя вести. А еще хуже тем, кто ни в каких «оранжадах» не участвует, кто хочет просто нормально жить – но из-за чьих-то корыстных амбиций не имеет такой возмож­ности.

 Артур, 41 год, безработный, Иркутск:
 – Очень жаль. Ведь люди не виноваты, что становятся жертвами экспериментов над собой. Многие просто ничего не понимают. А вообще… Если видишь, что в стране назревает революция, да еще затеянная с помощью чужого капитала, – тикай! Иначе пострадаешь.

 Юрий Щербань, 28 лет, инженер, Уфа:
 – Жаль бывает лишь детей и стариков – вне зависимости от наций и революций. А за народ – обидно.

 Леонид Семечкин, 53 года, монтер пути, Ак-Булак:
 – А кто меня пожалеет?! Из-за «цветной» перестройки продал трехкомнатную квартиру в этой самой Киргизии. Денег хватило только на развалюху в Оренбуржье. Хотели свободы – пусть хлебают полной ложкой!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, назвал следующего кандидата на выход из состава украинского государства.

//В мире

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

В Кремле в среду, 13 марта, прокомментировали решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Мнение по данному вопросу сегодня выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Беглов проиграет феминистскому движению?

Беглов проиграет феминистскому движению?

Кризис предвыборной кампании Александра Беглова, подчеркнутый падением рейтинга врио губернатора Петербурга и заменой команды политтехнологов его штаба, дает шанс другим политикам всерьез побороться за кресло градоначальника культурной столицы России.

//В мире

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Президент Петр Порошенко был готов в 2014 году отказаться от расположенного в Донецкой области города Мариуполя. Соответствующее заявление сделал украинский политический эксперт Олег Соскин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал, какие потери понесли в Донбассе Вооруженные силы Украины за четыре года войны. Заявление парламентария приведено в материале, выложенном в сети.

//Общество

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как людям с диагнозом диабет 2 типа можно снизить сахар в крови без лекарств. При диабете, когда уровень сахара в крови зашкаливает, крайне важно питаться регулярно.

//Шоу-бизнес

Единственная дочь Владимира Машкова показала архивные семейные фото

Единственная дочь Владимира Машкова показала архивные семейные фото

Единственная дочь актера и режиссера Владимира Машкова Мария Машкова показала архивные семейные фото - знаменитого отца, держащего на руках новорожденную внучку. Этому снимку семь лет.

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Новости партнеров

//Политика

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В АП началась подготовка предвыборной кампании в сетях Интернета, включая Telegram-каналы. Этому уделяется пристальное внимание. Работа идёт при непосредственном руководстве С. Кириенко. Говорят, что по его указанию создаётся некий «Институт развития Интернета».

//Политика

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Стремительный рост экономики Китая серьёзно напугал Запад. В Вашингтоне не хотят уступать Поднебесной 1-е место в мире по ВВП и скатываться вниз с вершины даже на одну ступеньку – на кон поставлено будущее страны, которое многие эксперты США оценивают как туманное.

//Новости СМИ2

//Политика

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться после того, как В. Путин рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США убеждают своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды.

//Общество

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Исполнился год с того момента, когда имя бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Скрипаля стало знакомо всему миру. Но до сих пор причины его отравления якобы отравляющим веществом «Новичок» в английском городке Солсбери остаются на уровне слухов и предположений.

//ВПК

Армия научилась вызывать галлюцинации

Армия научилась вызывать галлюцинации

Новость об установке на новейших фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» станции визуально-оптических помех «Филин» широко обсуждается на Западе. Дело в том, что на днях по дороге в Средиземноморье «Горшков» принял участие в учениях очень близко от английских берегов.

//Общество

Очередь на вылет

Очередь на вылет

В мире самолётов, моторов и лётчиков последнее время происходят события, требующие принятия безотлагательных решений. Налицо факт – кадровый голод среди лётного состава в Военно-воздушных силах. А тут ещё и две катастрофы с американским Boeing 737 MAX-8 в Индонезии и Эфиопии.

//Общество

Никто не хотел уезжать

Никто не хотел уезжать

Трудно найти более противоречивую тему, чем эмиграция из России. «Валят валом, и ещё полстраны на чемоданах сидит» – утверждают одни эксперты. «Статистику отъездов делают узбеки с российским паспортом, а из развитых стран Запада наши возвращаются с плачем»...

//Экономика

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

12 марта глава «Газпрома» А. Миллер на встрече с президентом держал ответ по поводу газификации регионов. Он представил благостную картину, точнее, так могло показаться со стороны. Как повелось в практике «Газпрома», про самое интересное глава корпорации умолчал.

//Новости партнеров

//Экономика

Небывалый подход

Небывалый подход

Зерновой урожай в 2018 г. был хороший, но не рекордный, зато Росрыболовство подвело итоги за 2018 год: добыча рыбы оказалась самой большой за 26 лет. В прошлом году природа подарила России необычайно крупные подходы лосося, сардины и скумбрии на Дальнем Востоке.

//Общество

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

Сколько ужасов в последнее время я наслушался об Англии и её разведке: и к Ивану Грозному подкатывались, и императора Павла кокнули, и контрольный выстрел в Распутина произвели, ну а в советский период «англичанка гадила» особо

//Общество

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

В Венесуэле случился масштабный блэкаут – на момент написания этого материала его последствия до сих пор полностью не устранены. Без электричества осталась большая часть страны – 23 из 24 штатов. По версии властей Венесуэлы, причиной этого стала кибератака США. Что же случилось?

//Общество

Пропаганда вместо развития

Пропаганда вместо развития

В 2018 г. в России перестало существовать Министерство образования и науки. Вместо него появилось Министерство просвещения, в ведении которого оказались все школы, колледжи и лицеи, и Министерство науки и высшего образования, ставшее начальством для вузов. Первые шаги нового ведомства подкрепили худшие опасения.

//Культура

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Ведь говорил товарищ Сталин товарищу Булгакову, который задумал писать пьесу «Батум»: все молодые люди одинаковы, не надо писать о молодом Сталине. Но Александринский театр пошёл наперекор воле вождя, и на его сцене состоялась премьера спектакля «Рождение Сталина».

//Культура

Я мечтала строить самолёты

Я мечтала строить самолёты

Людмила ЧУРСИНА окончила Театральное училище имени Щукина. С 1984 г. работает в Театре Российской армии. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Донская повесть», «Виринея», «Щит и меч», «Угрюм-река», «Олеся», «Орлова и Александров»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
2

В Северной столице готовятся к выборам губернатора
3

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
4

Герцогиня Кэтрин появилась на мероприятии в старом перешитом платье
5

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры