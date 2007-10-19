Ставрополье оккупировали мыши

В НЫНЕШНЕМ году Ставропольский край переживает небывалое нашествие мышей. По данным краевой станции защиты растений, в сравнении с прошлым годом их популяция на полях выросла в 2,4 раза. При общей площади посевов 1,5 млн. га мышевидные грызуны распространились на территории 257 тыс. гектаров. Мыши уже уничтожили десятки тонн зерна и кукурузы и добираются до озимых. Больше всех от нашествия грызунов пострадал совхоз «Донское». Там уничтожено 30% урожая пшеницы.

Масштабы катастрофы явно не были вовремя оценены, тревогу забили слишком поздно. Сначала на борьбу с захватчиками направили местных котов, но они быстро объелись и стали равнодушными к мышам. Ядохимикатов тоже катастрофически не хватает. Тем временем мыши продолжают размножаться и увеличивать численность.

Видимо, грызунам не дают покоя 7 млн. т зерновых, собранных в этом году на Ставрополье. По заявлению министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, это абсолютный рекорд края за последние 100 лет.