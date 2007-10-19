//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ставрополье оккупировали мыши

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Игорь ПАНЬКОВ, Кисловодск ]

Ставрополье оккупировали мыши

 В НЫНЕШНЕМ году Ставропольский край переживает небывалое нашествие мышей. По данным краевой станции защиты растений, в сравнении с прошлым годом их популяция на полях выросла в 2,4 раза. При общей площади посевов 1,5 млн. га мышевидные грызуны распространились на территории 257 тыс. гектаров. Мыши уже уничтожили десятки тонн зерна и кукурузы и  добираются до озимых. Больше всех от нашествия грызунов пострадал совхоз «Донское». Там уничтожено 30% урожая пшеницы.

 Масштабы катастрофы явно не были вовремя оценены, тревогу забили слишком поздно. Сначала на борьбу с захватчиками направили местных котов, но они быстро объелись и стали равнодушными к мышам. Ядохимикатов тоже катастрофически не хватает. Тем временем мыши продолжают размножаться и увеличивать численность.

 Видимо, грызунам не дают покоя 7 млн. т зерновых, собранных в этом году на Ставрополье. По заявлению министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, это абсолютный  рекорд края за последние 100 лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//Общество

На Украине наступает весна: распускается Зеленский!

На Украине наступает весна: распускается Зеленский!

По данным двух авторитетных украинских социологических служб в предвыборной президентской гонке на первом месте с большим отрывом уверенно обосновался Владимир Зеленский. Еще вчерашний актер фильмов «Любовь в большом городе» — ныне потенциальный президент Украины.

//В мире

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

В Кремле в среду, 13 марта, прокомментировали решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Мнение по данному вопросу сегодня выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Беглов проиграет феминистскому движению?

Беглов проиграет феминистскому движению?

Кризис предвыборной кампании Александра Беглова, подчеркнутый падением рейтинга врио губернатора Петербурга и заменой команды политтехнологов его штаба, дает шанс другим политикам всерьез побороться за кресло градоначальника культурной столицы России.

//В мире

Признаки приближения Третьей мировой войны назвал политический аналитик из Киева

Признаки приближения Третьей мировой войны назвал политический аналитик из Киева

Политический аналитик из Киева Андрей Бузаров обозначил признаки приближения Третьей мировой войны. Заявления украинского эксперта приведены в заметке, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине озвучили объяснение нежеланию Киева возвращать отколовшиеся ДНР и ЛНР

На Украине озвучили объяснение нежеланию Киева возвращать отколовшиеся ДНР и ЛНР

Киев не хочет возвращать отделившиеся от него территории, которые в настоящее время контролируют ДНР и ЛНР. Такой точки зрения придерживается украинский политический деятель Виктор Медведчук.

//Шоу-бизнес

"Я верный и честный человек", в Сети смеются над словами Собчак и вспоминают ее похождения

"Я верный и честный человек", в Сети смеются над словами Собчак и вспоминают ее похождения

«Я в принципе вообще верный человек. Я никогда никого не обманывала». Эти слова Ксении Собчак после истории с публичной изменой мужу вывели из себя добрую половину российского бомонда.

//Шоу-бизнес

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

Максим Галкин, после многочисленных звонков журналистов, записал официальный ответ на обвинения его в заказном убийстве бывшего мужа Аллы Пугачевой короля поп-сцены Филиппа Киркорова

//В мире

Выявлены козыри Порошенко в борьбе с Зеленским и Тимошенко на выборах президента

Выявлены козыри Порошенко в борьбе с Зеленским и Тимошенко на выборах президента

Петр Порошенко имеет ряд преимуществ перед своими политическими конкурентами, позволяющими ему рассчитывать на победу на выборах президента Украины. Такой точки зрения придерживается журналист Андрей Бабицкий.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева: я украинской певицей не была

Вера Брежнева: я украинской певицей не была

Вера Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей, несмотря на то, что родилась в Днепропетровской области. Также она отметила, что никогда не пела на украинском языке.

//Новости СМИ2

//Общество

Краски и мышьяк обнаружены в поддельных лекарствах, которые убивают 250 тысяч детей в год

Краски и мышьяк обнаружены в поддельных лекарствах, которые убивают 250 тысяч детей в год

Поддельные лекарства убивают более 250 тысяч детей в год. Большая часть смертей приходится на страны, где высокий спрос на лекарства сочетается с плохим контролем качества. Речь идет и о России тоже

//Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет снег

Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет снег

Синоптики сообщили, когда в Москве сойдет снег, выпавший за минувшие сутки. Вечером во вторник, 12 марта, на столицу России обрушился сильный снегопад, который, однако, был кратковременным.

//Шоу-бизнес

Врачам пришлось ввести Началову в состояние искусственной комы

Врачам пришлось ввести Началову в состояние искусственной комы

Пиар-менеджер Юлии Началовой рассказала, что врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. Ранее сообщалось, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

//Общество

Путин оплатил создание главной иконы храма Вооруженных сил

Путин оплатил создание главной иконы храма Вооруженных сил

Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент России вложил собственные средства на создание центральной иконы для храма российской армии. Пожертвование стало личным вкладом В. Путина. Сумма не называется, но уточняется, что ее хватило на то, чтобы покрыть все расходы.

//Общество

Совфед отклонил запрет хостелов в домах

Совфед отклонил запрет хостелов в домах

Принятый Госдумой проект отправлен на доработку.

//Происшествия

Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, которую мать выбросила из окна

Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, которую мать выбросила из окна

Девочка, которую, предположительно, мать выбросила с девятого этажа, находится в реанимации, состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в Минздраве региона.

//Новости партнеров

//Общество

В 13 районах Чечни введен режим ЧС

В 13 районах Чечни введен режим ЧС

Сразу в тринадцати районах Чечни в среду, 13 марта, было решено ввести режим ЧС. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы главы и правительства региона.

//Шоу-бизнес

Директор Киркорова прокомментировал обвинения в покушении на артиста

Директор Киркорова прокомментировал обвинения в покушении на артиста

Геннадий Рыбак, директор Филиппа Киркорова прокомментировал обвинения в покушении на артиста. Он назвал новости на эту тему «чушью».

//Происшествия

Под Астраханью бешеная лошадь травмировала четырех граждан

Под Астраханью бешеная лошадь травмировала четырех граждан

В селе Пироговка, расположенном в Ахтубинском районе Астраханской области бешеная лошадь травмировала четырех граждан. После случившегося в населенном пункте был введен карантин на 60 дней.

//В мире

Украинцев должно быть больше!

Украинцев должно быть больше!

Премьер-министр Украины заявил о необходимости создания программ по повышению рождаемости в стране, а также по поддержке семей. Гройсман отметил, что руководство Украины «только сейчас начинает эту серьезную работу».

//Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова покорила пользователей сети своим снимком в розовом наряде

Екатерина Стриженова покорила пользователей сети своим снимком в розовом наряде

Телеведущая Екатерина Стриженова, которая недавно сбросила несколько лишних килограммов, с удовольствием демонстрирует свою изменившуюся фигуру. Новое фото женщины в розовом наряде восхитило поклонников.

//Экономика

Влияние возросшего НДС на инфляцию исчерпано

Влияние возросшего НДС на инфляцию исчерпано

В Минэкономразвития порадовали хорошей новостью: повышение НДС больше не будет отражаться на инфляции. За прошедший февраль рост цен вошёл в привычное русло.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
2

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
3

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли
4

Герцогиня Кэтрин появилась на мероприятии в старом перешитом платье
5

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры