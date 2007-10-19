Водка подорожает

К январю 2008 г. цены на водку и другие крепкие алкогольные напитки могут подскочить на 20%. Пиво подорожает на 10%.

СТОИМОСТЬ «беленькой» подталкивают вверх сразу несколько факторов. Во-первых, с Нового года государство традиционно повышает акцизы на алкоголь. Насколько они поднимутся на этот раз, пока неизвестно, но производители жалуются, что с 1 января на каждую бутылку придется лепить уже по две акцизные марки.

Во-вторых, взвинчивают цены производители спирта. За полгода они повысили их с 450 до 650 руб. за декалитр. Это объясняется не только 10%-ным ростом стоимости зерна, но и очередным ужесточением правил работы. Государство потребовало, чтобы каждый спиртовой завод установил оборудование для утилизации отходов. Оно обойдется в 30–50 млн. рублей. Понятно, что расходы на технику в конечном счете переложат на покупателей алкоголя. Что касается пива, повышение цен на него вызвано тем, что с начала года стоимость солода подскочила в 1,5 раза.

Эксперты указывают, что подорожание коснется в первую очередь самой дешевой водки, той, которая продается сейчас по 70–80 рублей. Цены на дорогие сорта и импортный алкоголь почти не повысятся.