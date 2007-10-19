Сибирь накормит Европу осетриной
№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Эльвира НОВИКОВА, Новосибирск ]
Новосибирская область через несколько лет станет крупнейшим производителем и поставщиком дефицитной рыбной продукции – осетрины и черной икры.
ОДНИМ из результатов визита в Сибирский регион делегации представителей федеральной земли Нижняя Саксония (Германия) должен стать крупный производственный комплекс по выращиванию и переработке рыбных продуктов.
Российско-германское СП планируют построить в поселке Верх-Тула. Ничего похожего в России пока нет, даже в Нижнем Поволжье и Прикаспии. А в Германии уже успешно работают две подобные фермы-заводы, одна из них – в Потсдаме.
По словам руководителя Международного центра культуры и экономики Новосибирской области Нины Пеннер, этот проект оценен в 12 млн. евро. Инвестиции российской стороны составят 51%, немецкой – 49%. Предполагается, что комплекс будет построен за 16 месяцев, а через несколько лет появится первая продукция. Осетров будут выращивать по современной технологии, используя специальные импортные витамины и подкормки, которые должны ускорить их рост. В Новосибирской области ежегодно будет производиться 11 т черной икры и 120 тыс. т рыбы. При такой производительности рынок сбыта – не только Сибирь, а вся Россия и Европа.
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