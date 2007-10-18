//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Родина не всегда там, где хорошо

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Родина не всегда там, где хорошо

 Как бы ни было хорошо в других краях, как бы ни выматывали часовые заторы на дорогах и другие проб­лемы, Москва навсегда останется Родиной. Так считает заслуженная артистка РФ Алена Апина.

 С КАЖДЫМ годом Москва преображается, становится красивее. Душа радуется, когда видишь, например, новые детские площадки. Естест­венно, есть и проблемы. Как и всех москвичей, меня выматывают бесконечные пробки, напрягает автомобильный смог, висящий над городом, но это, похоже, проб­лема всех мегаполисов без исключения.

 Мы с мужем и пятилетней дочкой Ксенией живем за городом, в Переделкино, где в любое время года свежий воздух, тишина и красота. Но в Моск­ву выбираемся довольно часто. Обычно бываем на юго-западе столицы, потому что этот округ к нам ближе всего. На­пример, очень любим всей семьей ходить в «Европарк» – там отличная детская комната для нашей Ксюши, ездим на каток, смотрим премьеры в кино.

 Недавно наша семья возвращалась из отпуска, который мы провели в Америке. В аэропорту, перед самым вылетом домой, моя дочка вдруг начала плакать: «Мамочка, ну почему мы уезжаем отсюда? Здесь же так хорошо!» Я посмотрела на людей, которые грустно улыбались, глядя на нас... Дети космополитичны по своей натуре – им «где хорошо, там и Родина». Но родители обязательно должны заронить в их сердца любовь к стране! Я даже не помню слов, которые говорила своей дочке, как и что объясняла. Но, наверное, это шло прямо из моей души, потому что Ксюша скоро успокоилась и сказала, что соскучилась по дому и хочет в Москву.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//Экономика

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах россиян за ЖКХ. По словам Пушкова, он "не удивлен".

//Политика

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте прошло голосование за резолюцию, регламентирующую отношение между европейскими странами и Россией. Согласно документу, ЕС отказывается от многих аспектов сотрудничества с Российской Федерацией.

//Политика

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Киеву ноту, в которой перечислены допущенные украинской стороной нарушения Договора от 31 мая 1997 года о дружбе с Россией.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Второе чтение назначено на 19 марта, третье - на 21-е число текущего месяца.

//Общество

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва станет первым российским регионом, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, закрепленного в законодательстве РФ.

//Происшествия

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Главврач Детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки-маугли, спасенной из захламленной московской квартиры.

//Общество

5 привычек, полезных для сохранения зубов

5 привычек, полезных для сохранения зубов

Стоматологи назвали пять привычек, которые помогут людям сохранить здоровье зубов на долгие годы. Медики рекомендуют ухаживать за полостью ротика ребенка, как только появился первый молочный зубик.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Экономика

Помпео: США выступают против зависимости европейских союзников от газа из России

Помпео: США выступают против зависимости европейских союзников от газа из России

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео утром в среду, 13 марта, обозначил четкую позицию американских властей по поводу поставок газа из Российской Федерации на территорию Европы.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева о разводе сестры с Цекало: "Это то, что не пожелаешь и врагу"

Вера Брежнева о разводе сестры с Цекало: "Это то, что не пожелаешь и врагу"

Певица Вера Брежнева впервые высказалась о разводе своей младшей сестры Виктории с продюсером Александром Цекало. Брежнева считает, что развод ни одному человеку не дается легко.

//В мире

Мадуро призвал молиться о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Мадуро призвал молиться о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал жителей своей страны молиться о восстановлении электроснабжения. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего вчерашнего выступления.

//Спорт

Скончался известный конькобежец Андрей Ануфриенко, его похоронят в Екатеринбурге

Скончался известный конькобежец Андрей Ануфриенко, его похоронят в Екатеринбурге

Дважды участвовавший в Олимпийских играх, чемпион мира по конькобежному спорту среди юниоров Андрей Ануфриенко скончался 6 марта на 49-м году жизни. Спортсмена похоронят в его родном городе — Екатеринбурге.

//В мире

В самолете скорпион укусил женщину

В самолете скорпион укусил женщину

Утром в среду, 13 марта, стало известно, что в самолете скорпион укусил одну из пассажирок. Данное происшествие случилось на борту воздушного судна, которое выполняло рейс из Торонто в Калгари.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская сообщила о смерти мужчины, который сыграл главную роль в ее жизни

Лолита Милявская сообщила о смерти мужчины, который сыграл главную роль в ее жизни

Лолита Милявская рассказала о смерти бывшего любимого мужчины Арнольда Спиваковского, который сыграл в ее жизни главную роль. Лолита и Арнольд Спиваковский жили вместе как муж и жена в конце 90-х.

//В мире

Япония: российские учения на Курилах неприемлемы

Япония: российские учения на Курилах неприемлемы

Утром в среду, 13 марта, стало известно, что в Токио сочли неприемлемыми российские учения на Курилах. Отмечается, что Япония выразила Российской Федерации протест в связи с учебными маневрами.

//Новости партнеров

//В мире

Медведчук прогнозирует, что артист Зеленский может победить на выборах президента Украины

Медведчук прогнозирует, что артист Зеленский может победить на выборах президента Украины

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что артист и шоумен Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины, может победить на этих выборах.

//Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Певицу Юлию Началову в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Певица Юлия Началова, госпитализированная несколько дней назад в одном из московских больниц, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она находится в реанимации.

//В мире

Саакашвили заявил, что Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС

Саакашвили заявил, что Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в 2014 году украинский лидер Петр Порошенко собирался обменять Крым на членство в НАТО и Европейском союзе.

//В мире

ООН: на Украине царит "атмосфера запугивания"

ООН: на Украине царит "атмосфера запугивания"

В Управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН в минувший вторник, 12 марта, заявили, что к настоящему моменту на территории Украины сложилась тенденция "актов запугивания".

//В мире

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

Результатом хакерской атаки на округ Джексон штата Джорджия стало согласие местных властей заплатить выкуп преступникам. Иначе была бы парализована вся работа.

//Общество

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения", проходившего на заседании Совета Федерации, представитель Минздрава РФ выразил опасения за демографию.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
3

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли
4

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России
5

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры