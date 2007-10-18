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На МКАДе появятся «трехглазые»?

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий КОНОВАЛОВ ]

 По Москве уже несколько месяцев ходят слухи, что столичные власти собираются поставить на МКАДе светофоры. Дескать, хоть средняя скорость потока на кольце и снизится, зато это позволит избежать многокилометровых заторов на трассе, связанных с «толкучкой» на развязках.

 КАК выяснил корреспондент «АН», никаких реальных инициатив в правительстве Москвы пока не рассматривалось. Но идеи, что называется, витают в воздухе. Зреют они в НИИ транспорта и дорожного хозяйства. «Светофоры несомненно помогут избавиться от пробок на МКАДе, – утверждает Александр Сарычев, директор НИИ транспорта и дорожного хозяйства. – В то время как один светофор перекрывает поток на кольце, другой выпускает машины со съезда. Причем эту технологию нужно применять не только на МКАДе, но и на Третьем кольце».

 Впрочем, с помощью «трехглазых», установленных таким образом, невозможно избежать другой насущной проблемы: машины сразу из пяти рядов ломятся в узкий съезд и перегораживают движение тем, кто едет прямо. Может получиться и так, что желающим попасть на МКАД (независимо от того, есть ли светофор) не удастся съехать, потому что дорогу им преградит поток на выезд с «кольца» на радиальную трассу... Так уж непредусмотрительно у нас построены развязки!

 «Если бы мы жили в Европе, я как специалист не советовал бы ставить на съездах светофоры, – считает научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. – Достаточно было бы выделить с помощью разметки крайнюю полосу. Ей должны пользоваться те, кто съезжает на МКАД либо хочет его покинуть. Эта полоса предназначена для разгона и торможения. Причем очередь из желающих совершить такие маневры должна выстраиваться четко в рамках выделенной полосы. Но при нашей культуре вождения горожане не стали бы соблюдать этого правила. «Куча-мала» на съездах никуда бы не исчезла. Так что светофоры необходимы».

 «У нас развязки с такими конструктивными недостатками, что светофоры не помогут, – возражает генеральный директор ОАО НИИ автомобильного транспорта Вадим Донченко. – Ошибки проектировщиков нужно врачевать хирургическими методами. Другими словами, выход только один – реконструкция, как бы это ни было дорого. Развязки необходимо расширять. Есть и более фантастические варианты. Например, многоуровневые развязки. Такая схема, кстати, успешно действует в Японии». Также специалисты предлагают, на худой конец, строить дублирующие съезды, чтобы хоть как-то разгрузить МКАД.

 «Корень проблемы в том, что МКАД стал выполнять одновременно несколько плохо совместимых функций, – добавляет Михаил Блинкин. – Например, чтобы попасть из Чертаново в Бирюлево, люди едут по МКАД. Хотя, если посмотреть по карте города, от одного района до другого – рукой подать. Кольцо изначально предназначено не для этого! Исторически – это дорога для транзита. Ныне же МКАД служит связующей дорогой между жилыми массивами и выполняет функции подъездной дороги к торговым центрам. И пока не нач­нется строительство дорог между районами Москвы, эта трасса будет одной сплошной пробкой, как и центр столицы».

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