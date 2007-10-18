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Терпенье и суд…

...перетрут даже правила регистрации!

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Мы не раз писали о чудовищных правилах регистрации в московских коммунальных квартирах, введенных столичным правительством без малого год назад. В апреле пострадавшие выиграли первый суд против столичных властей. История продолжается.

 МОСКОВСКИЙ городской суд отменил два пункта Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в г. Москве (утверждены постановлением городского правительства №859 от 31.10.06), нарушавших конституционные права граждан. Теперь для реги­страции нового жителя в коммуналке не нужно собирать согласия со всех проживающих в квартире, они не должны предоставлять справки из четырех диспансеров и результаты анализов крови на ВИЧ.

 Однако московское правительство обжаловало решение Мосгорсуда в Верховный суд РФ. Юристам было очевидно, что повода для обжалования не было, поскольку новых обстоятельств, еще не рассмотренных Мосгорсудом, столичное правительство не представило. Они продолжали настаивать на том, что граждане с ВИЧ или тяжелыми легочными заболеваниями не должны регистрироваться в коммуналках. Тем не менее высший суд пошел столичным властям навстречу – и рассмотрел кассацию в короткие сроки. Понадеялось городское правительство на Верховный суд – и прогадало. На днях состоялось заседание, на котором высший суд не только оставил постановление Мосгорсуда в силе во всех ключевых пунктах, но и отменил еще один пункт Правил регистрации! Отныне три, пять, десять – да сколько угодно граждан могут приобретать однокомнатную квартиру в совместную собственность и регист­рироваться в ней. Необязательно, чтобы покупатели состояли в кровном родстве.

 Представителем пострадавших в суде выступала корреспондент «АН», юрист Ольга Бухаркова. На достигнутом победители останавливаться не собираются. Пострадавшие под руководством Ольги Бухарковой намерены подать жалобу в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против московских властей. Они считают, что имела место дискриминация, столичное правительство превысило свои должностные полномочия. В порядке гражданского судопроизводст­ва заявители будут требовать компенсации материального ущерба и морального вреда. Ведь почти год они не могли зарегистрировать своих близких в квартирах! Они будут требовать возмещения – по 300 000 руб. на каждого.

 С подобными исками могут обращаться и другие пострадавшие москвичи. Определение Верховного суда РФ пригодится и тем, кто собирается наконец зарегистрироваться в коммуналке. Копию Определения уже 20 октября можно будет получить в Московском городском суде.

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