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ЗРИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА

В Москве прошла выставка-ярмарка «Золотая осень – 2007»

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Антон ЧЕНЦОВ  ]

ЗРИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА
В правительстве уверены: только подъем отечественного сельского хозяйства обеспечит продовольственную безопасность стран

 Уже в девятый раз на ВВЦ в рамках Российской агропромышленной недели прошел смотр последних достижений по всем направлениям аграрной отрасли.
 В этом крупнейшем национальном и международном форуме было зримо представлено современное состояние отечест­венного сельского хозяйства. «Золотая осень» продемонстрировала результаты реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и его дальнейшие перспективы. Выставка в очередной раз помогла партнерам из регионов России и зарубежных стран найти друг друга, познакомиться с новейшей сельхозтехникой, оборудованием и технологиями, заключить выгодные контракты.

Не только посмотреть, но и купить!

 НЕСМОТРЯ на нудный октябрьский дождь и пронизывающий ветер, народ с самого утра шел на «Золотую осень» неожиданно плотным потоком. Вперемешку с солидными аграрными начальниками-портфеленосцами спешили на ВВЦ и обычные москвичи. Если первые шли присмотреться к разнообразной новой сельхозтехнике, поучаствовать в деловой программе, то вторые – затовариться продукцией нового урожая, которая продавалась здесь по баснословно низким ценам.

 Открывая выставку-ярмарку, председатель правительства Виктор Зубков сказал:

 – Хотя погода нас сегодня не побаловала, тем не менее люди очень тянутся к этой выставке. Очевидно, что в сравнении с аналогичными зарубежными ярмарками история «Золотой осени» только начинается. Такая форма общения специалистов агропромышленного комплекса и частного бизнеса дает возможность общими усилиями наметить пути решения проблем продовольственной безопасности.

 Министр сельского хозяйст­ва Алексей Гордеев в свою очередь заметил:

 – Здесь встретятся капитаны аграрного бизнеса, специалисты, которые поделятся своими новыми технологиями и достижениями. Но еще и обыкновенные люди, моск­вичи и гости столицы смогут покупать сельхозпродукцию напрямую у производителя. Село живет ради города, и нам важно, чтобы наша продукция была оценена по достоинству. Благодарю Виктора Алексеевича Зубкова за то, что с первых дней в должности председателя правительства он объявил сельское хозяйство приоритетом в деятельности правительства. Надеемся, что на этой выставке будет сделан настоящий прорыв в технологиях, прежде всего в животноводстве. Ведь и общество, и государство ждет от нас совершенно других темпов развития. Потребители ждут качественную российскую молочную и мясную продукцию.

 На территории ВВЦ прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции под лозунгами: «Российским рынкам – отечественную продукцию», «Рос­сийское –
зна­чит лучшее». Плоды своего труда представи­ли на суд потребителей около 200 сель­хоз­­произ­во­ди­телей из 35 регионов Рос­сии. Те, кто пришел на выставку с продуктовыми сумками, убедились в том, что и мясо, и молоко высокого качест­ва у нас есть. Об этом каждый день свидетельствовали внушительные очереди у каждого из торговых стендов.

От комбайна до техники машинного доения

 НА «ЗОЛОТОЙ осени» Мин­сельхозу было, что показать гостям и посетителям. Урожай этого года – в целом выше запланированного. Да и перспективы развития отечест­венной аграрной отрасли, реализация национального проекта «Развитие АПК» внушают обоснованный оптимизм. Чтобы убедиться в этом, достаточно было пройтись хотя бы по павильону «Животноводство» и посмотреть своими глазами на живность из российской глубинки.

 В новеньком павильоне задумчиво мычали холеные ярославские коровы, дающие рекордные надои – до 7 тыс. и более литров молока. (Кстати, свежее молоко можно было купить тут же – по 10 руб. за литр.) Гоготали и голосили пышущие здоровьем гуси, утки, куры со всех уголков России. Сразу несколько пушных хозяйств демонстрировали свои поголовья норок, лисиц и даже песцов. Здоровенные самар­ские свиньи весом до 300 кило миролюбиво хрюкали на посетителей, а крепенькие поросята устраивали настоящие визгливые бои за мамкины титьки. А уж когда устроили традиционные для «Золотой осени» поросячьи бега – тут визгу было просто до небес! Ведь тогда к поросячьему «концерту» подключились восторженные московские дети, впервые увидевшие живых хрюшек, да еще и в роли спортсменов...

 Выставка-ярмарка «Золотая осень» год от года растет – вместе с сельским хозяйст­вом страны. В этом году она проходила в беспрецедентных масштабах: в 17 павильонах ВВЦ на площади 80 тыс. кв. метров. В руководстве главного выставочного центра России не скрывают, что и сама идея проведения подобной выставки, и ее растущее влияние напрямую связаны с Минсельхозом и лично министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Посмотрев на «Золотую осень», оценив ее реальные возможности и значение, аналогичные выставки теперь стали организовывать и другие российские министерства.

Кстати

 ЕСЛИ на первой выставке, в 1999 г., были представлены экспоненты из 42 регионов России и 9 иностранных государств, то в нынешней «Золотой осени» приняли участие более 2000 предприятий и представителей уже из 72 российских регионов и 28 зарубежных стран. 

  Помимо традиционных специализированных выставок «Животноводство», «Продовольственный комплекс России», «Земледелие. Растениеводство. Агрохимия», «Агротэк» (сельхозтехника и оборудование для АПК) на нынешней «Золотой осени» прошли новые: «Биоэнергетика» и «Инновационные агротехнологии».

 В целом более 400 предприятий-производителей продемонстрировали около
2 тыс. лучших образцов российской и зарубежной техники. Так что по ВВЦ в эти дни просто невозможно было пройти, не натолкнувшись на разнокалиберную сельхозтехнику – от комбайнов-исполинов высотой с трехэтажный дом до мини-сеялок и тракторов размером с крупного бульдога.

 Обширной была и деловая программа – состоялись более 80 различных мероприятий. За пять дней работы выставки прошли восемь крупнейших форумов. Российско-германский – «Обучение и повышение квалификации специалистов в сфере агробизнеса — инвестиции в будущее». Международный научно-практический конгресс «Биоэнергетика 2007»... Форумы по животноводству, растениеводству и агрохимии, по ресурсосберегающим технологиям и сельхозмашинам. А также семинары, круглые столы, презентации, конно-спортивные соревнования, мастер-классы по технике машинного доения и эксплуатации GPS-оборудования механизаторами.

Для развития АПК есть все возможности и ресурсы

 ИЗ ОБЩЕНИЯ с теми, кто непосредственно работает на земле – региональными руководителями животноводческих предприятий, зоотехниками, доярками, свиноводами и птичницами, на «Золотой осени» стало ясно: кризис в сельском хозяйстве преодолен, отрасль выходит на уверенный рост. И вопреки злопыхателям, огромную роль в этом уже сыграл и будет играть в дальнейшем национальный проект «Развитие АПК».

 Глава Минсельхоза Алексей Гордеев подкрепляет этот тезис конкретными цифрами. Например, по национальному проекту сейчас строится 1700 новых животноводческих объектов. Общая сумма кредитов на эти цели составит
128 млрд. руб., в том числе 49 млрд. приходятся на 2007 год. В результате за пять месяцев этого года производство скота и птицы на убой в живом весе возросло более чем на 4%, молока – на 1%. Цифры, конечно, не космические, но нужно помнить, что молочное животноводство – производст­во трудоемкое, и полной отдачи от вложений здесь можно ждать не ранее, чем через пять лет. Известно ведь, дойную корову за полгода не вырастишь… Что еще принципиально важно: в России впервые с начала 90-х гг. стабилизировалась численность крупного рогатого скота, который до этого вырезался в массовом порядке.

 «И это при том, что мы имеем устойчивую динамику роста производства мяса всех видов, – говорит глава Минсельхоза. – Целевой показатель у нас – 7% роста производства мяса. За 2 года он будет перевыполнен примерно в 2 раза и составит более 14% за счет именно отечественных производителей».

 Алексей Гордеев уверен, что для успешного развития у аграрной отрасли есть все необходимые предпосылки и ресурсы, особенно после «запуска» нацпроекта «Развитие АПК». А еще обнадеживает тот факт, что председателем правительства впервые в новейшей российской истории стал Виктор Зубков – потомственный аграрий, знающий проблемы села не понаслышке.

 В таких условиях аграрный сектор российской экономики просто обречен на то, чтобы в ближайшие годы стать одной из самых динамично развивающихся отраслей.

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