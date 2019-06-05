В Забайкалье региональных чиновников лишили персональных служебных автомобилей

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в целях экономии бюджетных средств принял решение лишить региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.

Пресс-секретарь врио главы региона Елена Назарова рассказала, что у краевых министров и руководителей департаментов теперь не будет постоянно закрепленных за каждым из них служебных персональных автомобилей, а при необходимости им нужно будет предварительно подавать заявки для получения автомобилей из общего гаража.

Елена Назарова уточнила, что лишение чиновников личного транспорта позволит сэкономить до 40 процентов бюджетных средств, выделяемых на бензин, ремонт автотранспорта.