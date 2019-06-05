Французский актёр Джамель Деббуз: Бросил школу, чтобы стать артистом

Он обладает маленьким ростом и огромным чувством юмора. Этот талантливый актер сегодня один из востребованных во Франции. Его юмористические шоу собирают полные залы, а картины, в которых снимается Джамель Деббуз просто обречены на успех. Он крайне редко дает интервью и совсем не говорит о личной жизни. Он любит дарить людям позитив. Маленький человек с огромным сердцем. Джамель Деббуз.

От автора

Нам просто повезло: коллега во Франции брала интервью у месье Джамеля. Совсем скоро у актера день рождение, и он согласился поговорить с французским корреспондентом. Этим журналистом оказалась наша коллега. Спецкор «Аргументы Недели» буквально «вклинилась» со своими вопросами к месье Джамелю. Большое «merci» французской коллеги Мари.

- Месье Джамель, кто вы? Актер, продюсер, шоумен?

- Всего понемногу. Меня воспринимают, как комедийного актера. И я не против этого. Комедийный актер – сложное ремесло. Нужно уметь рассмешить людей. Я очень люблю импровизировать. У меня получается это естественно. Зрителям нравится.

- Почему комедия?

- Мне это по душе. В детстве я увидел выступление Эдди Мерфи и решил, что я обязательно стану комиком. Я записался в театральную студию и стал постигать азы актерского искусства. Я нашел себя. Свое призвание. Выступать один на один с публикой, чувствовать ее – безумно интересно. Мне нравится ловить энергию зрителя, разговаривать с ним.

- Это правда, что вы бросили школу, чтобы все свое время уделять актерству?

- Это было очень давно. Бросил. Да. И даже не раздумывал.

- Российский зритель полюбил вас после картин «Амели», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Как вы ладили на съемочной площадке с мэтрами Депардье и Клавье?

- У меня там тоже одна из главных ролей. О, это потрясающие актеры! В них столько чувства юмора, умение заряжать позитивом всю съемочную группу, что их невозможно не любить. У них учишься профессии, нюансам. Это сложно передать словами! За ними можно только наблюдать с открытым ртом.

- Вы эмоциональный человек?

- Я комик. Конечно! Я родился в Париже, в марокканской семье. И кто может сказать, что марокканцы не веселые люди? В нас море энергии, музыкальный ритм в крови, мы очень артистичны. И очень добры. Можем разделить свое сердце с друзьями. И не задумываться об этом. У нас очень большое и открытое сердце.

- Вы ощущаете свою славу?

- Я интересен зрителю. Слава – не самая важная вещь на земле.

- А что важно?

- Общение. Дом, семья, уважение людей.

- Вы никогда не рассказываете о своих близких. Почему?

- Боюсь, что это не так интересно. Я не хочу шутить с судьбой. Я привык шутить на сцене.

- Благодарю за беседу.