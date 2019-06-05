Мужчина из Хабаровского края более 30 лет прожил без паспорта

Житель села Известковое, расположенного в Амурском районе Хабаровского края, 33 года прожил без паспорта. Совсем недавно мужчина обратился в полицию с просьбой о выдаче самого важного документа.

Подчеркивается, что единственным доказательством рождения этого человека является запись в журнале роддома, которая, к счастью, сохранилась. Сотрудники правоохранительных органов помогли гражданину составить заявление в суд об установлении факта рождения. К настоящему моменту ему уже выдали свидетельство о рождении, на основании которого он смог оформить паспорт гражданина РФ.