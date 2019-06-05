На Украине полицейские, которые стреляли в 5-летнего мальчика, находились в состоянии алкогольного опьянения

На Украине полицейские, которые стреляли в 5-летнего мальчика городе Переяславе-Хмельницком Киевской области, находились в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик умер от ранения в голову.

Подозреваемые украинские полицейские 31 мая находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Раненого малыша в больницу доставили родители. Медики осмотрели мальчика и решили вызывать нейрохирурга. Этого специалиста пришлось ждать пять часов. В Переяславе-Хмельницком только один врач-нейрохирург. Он сделал малышу трепанацию черепа и стало ясно, что пулю извлечь не получится извлечь, ребенка повезли в Киев, сообщает УНИАН.

Вчера, 5 июня, в Переяславе-Хмельницком возмущенные горожане собрались около входа в полицию. Люди принесли детские игрушки, а на стене здания полиции написали краской "убийцы". В ходе протестной акции из-за убийства ребенка "стражей порядка" забросали дымовыми шашками и петардами, - сообщает "112 Украина". Участники протеста также зажгли файеры.