Куда делись останки цесаревича Алексея и княжны Марии Николаевны?

В своём блоге на "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов недоумевает, куда делись царские останки, которые должны были быть переданы на ответственное хранение РПЦ.



3 декабря 2015 года пресс-служба правительства РФ сообщает, что останки цесаревича Алексея и вел.кн. Марии Николаевны передаются по просьбе Патриархии на ответственное хранение РПЦ.



24 декабря член правительственной комиссии Сергей Мироненко подтверждает это решение, указывая, что эти останки уже находятся в Новоспасском монастыре.



3 июня 2019 года агентство ИТАР-ТАСС с ссылкой на приемную наместника монастыря Дионисия сообщает, что «останки никогда не хранились в Новоспасском монастыре».



Украдены? Потеряны? Или уничтожены?

Расстрел царской семьи был осуществлён в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.



Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг, были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия по уголовному делу, которое вела Генпрокуратура России, останки были идентифицированы. 17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В июле 2007 года были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии.



