Лёд и пламень в стакане. Как не дать бармену обмануть себя

Известный российский ресторатор Андрей Грязнов среди многочисленных ресторанных лайфхаков, о которых он рассказал в интервью "Аргументам недели", привёл самый распространённый способ обмана - на спиртных напитках.



Бывают и ситуации, когда гости в недобросовестных ресторанах попадают в неприятные ситуации. Например, когда очень хочется выпить, не особенно присматриваешься к тому, что тебе принесли в стакане. А зря. В незнакомых заведениях сам ресторатор Андрей Грязнов всегда раздельно заказывает алкоголь и лёд. Это позволяет самостоятельно смешать напиток по своему вкусу. А также поможет удостоверится в том, что напиток принесли надлежащего качество и заказанного объёма. В случае если вы обнаружите фальсификацию, не стесняйтесь обратиться к официанту или администрации заведения, советует кулинар. Обычно в приличных заведениях, если такая оплошность происходит, гостям ещё и приятный подарок сделают.

До этого ресторатор рассказал читателям АН, как отличить настоящие творог и сметану от поддельных.



Подробности читайте в эксклюзивном интервью Андрея Грязнова "Аргументам недели".



