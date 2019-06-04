Алиментщики в России могут начать оплачивать жильё для ребёнка

Разведённых родителей могут обязать дополнительно оплачивать детям жильё. Новый законопроект, предложенный Минюстом, опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что жилплощадь будут оплачивать те алиментщики, дети которых проживают отдельно и при этом нуждаются в собственной жилплощади, передаёт Lenta.Ru. Для этого ребёнок должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий или приобретении жилплощади.

Отмечается, что для этого семья, в которой проживают дети, должна быть не способна самостоятельно приобрести новое жильё, а имеющаяся жилплощадь не должна быть пригодной для проживания. Сам же алиментщик при этом должен значиться трудоспособным. При соблюдении всех условий сумма дополнительных ежемесячных выплат будет определяться в суде с учётом «материального и семейного положения родителей».