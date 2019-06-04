Все больше школ Москвы готовят победителей Всероссийской олимпиады

За последние три года победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) подготовили более половины московских школ. Об этом заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

«За последние три года дипломы Всероссийской олимпиады получили более 350 школ Москвы. Уже более половины московских школ имеют дипломы Всероссийской олимпиады. Я очень хочу, чтобы этот рост продолжался», – рассказал Исаак Калина.

Как и в прошлом году, призеров и победителей Всероссийской олимпиады подготовили 227 московских образовательных организаций. Исаак Калина подчеркнул, что это не одни и те же школы – произошла существенная ротация. Это подтверждает эффективность принципа равновысоких возможностей школ, который лег во главу угла московской системы образования несколько лет назад.

Напомним, в этом году московские школьники завоевали 943 диплома Всероссийской олимпиады, что составило 42% общего числа. Из них победителями ВсОШ стали 204 человека. Таким образом, 55% высших наград оказались на счету Москвы. При этом москвичи стали лучшими по всем 24 предметам Всероссийской олимпиады.