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Все больше школ Москвы готовят победителей Всероссийской олимпиады

4 июня 2019, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Все больше школ Москвы готовят победителей Всероссийской олимпиады
Фото: pixabay.com

За последние три года победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) подготовили более половины московских школ. Об этом заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина. 

«За последние три года дипломы Всероссийской олимпиады получили более 350 школ Москвы. Уже более половины московских школ имеют дипломы Всероссийской олимпиады. Я очень хочу, чтобы этот рост продолжался», – рассказал Исаак Калина. 

Как и в прошлом году, призеров и победителей Всероссийской олимпиады подготовили 227 московских образовательных организаций. Исаак Калина подчеркнул, что это не одни и те же школы – произошла существенная ротация. Это подтверждает эффективность принципа равновысоких возможностей школ, который лег во главу угла московской системы образования несколько лет назад.

Напомним, в этом году московские школьники завоевали 943 диплома Всероссийской олимпиады, что составило 42% общего числа. Из них победителями ВсОШ стали 204 человека. Таким образом, 55% высших наград оказались на счету Москвы. При этом москвичи стали лучшими по всем 24 предметам Всероссийской олимпиады.

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