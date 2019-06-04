Владимир Ефимов предложил воспользоваться опытом Москвы в сфере реализации имущества на электронных торгах

Торги по продаже и аренде городского имущества в столице стали более доступными и вызывают все больше доверия со стороны предпринимателей. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он рассказал, что с 2017 года через электронные торги продано и сдано в аренду почти две тысячи объектов. «Только за пять месяцев 2019 года через электронные торги было приобретено и сдано в аренду более 700 объектов», - отметил Владимир Ефимов.

Созданная система торгов позволяет не только демонстрировать открытость – любой предприниматель может принять участие и претендовать на тот или иной лот. Число участников торгов выросло благодаря высокой информированности: официальный сайт Инвестиционный портал Москвы публикует все данные для потенциальных приобретателей, действуют онлайн-сервисы, информация ежедневно обновляется. Благодаря этому наблюдается рост конкуренции – на один лот в этом году в среднем семь претендентов, в прошлом году их было пять. Это позволяет реализовать большинство предложений по аренде и продаже имущества в столице по наиболее конкурентной для городского бюджета и выгодной для предпринимателей и обычных горожан цене.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, доступ к городским торгам имеют не только представители бизнеса, но и частные лица, которые желают купить или арендовать городское имущество – и они участвуют и побеждают. Сейчас на инвестиционном портале города Москвы доступно более тысячи предложений. Действующей системой уже пользуются и другие регионы, опыт Москвы вице-мэр столицы Владимир Ефимов предложил перенять всем, кто заинтересован в эффективности ведения электронных торгов по реализации городского имущества.