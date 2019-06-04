Севастополец может отправиться на год в тюрьму за осквернение российских флагов в состоянии алкогольного опьянения

Севастополец, который надругался над тремя российскими флагами в День Победы, 9 мая, может отправиться на год в тюрьму, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда. Выяснилось, что обвиняемый, находясь в компании с двумя несовершеннолетними и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на улице Гоголя сорвал три государственных российских флага с фасадов жилых домов. Затем на остановке «Площадь Ушакова» злоумышленник стал бросать флаги на землю, топтать их ногами, снимая все происходящее на камеру смартфона.

После вместе с несовершеннолетними он выбросил государственные флаги на дорогу под колеса проезжающих мимо авто. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент оно уже передано в Ленинский районный суд.