Саратовская область: зафиксирована вспышка мышиной лихорадки

В Саратовской области была замечена вспышка заболеваемости геморрагической или мышиной лихорадкой. Из-за распространения инфекции в детских лагерях Саратова и Татищевского района отменили заезды первой смены.

Дети должны были собраться в первой половине июня, но сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рекомендовали перенести открытие сезона из-за неэффективной работы по уничтожению грызунов в лесопарковой зоне. Там находятся полтора десятка летних лагерей, отмечает ОТР.