Журналистка Ольга Скабеева осадила украинского писателя Всеволода Непогодина, заявившего, что снос памятника маршалу Жукову в Харькове стал "большим геополитическим позором России". Клинцевич рассказал, чем украинцам помешал памятник Жукову

Инцидент произошел в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По мнению Непогодина, на месте памятника Жукову следует установить статую Элтона Джона - из-за запрета некоторых эпизодов в фильме "Рокетмен".

"Вы запретили из фильма об Элтоне Джоне самые интересные сцены! Вместо Жукова поставить Элтона Джона, чтобы вы задохнулись, чтобы пена изо рта шла! Вот это будет победа наша!" – выкрикнул писатель в пылу словесной перепалки.

"Вы понимаете, что вы сейчас выступаете как Петрушка, а также как идиот, ну или очень на него похожи?" - отреагировала журналистка на эмоциональные высказывания Непогодина. Не остался в стороне и россиянин Евгений Попов.

Последний, в частности, сразу извинившись за вопрос, не в самой мягкой форме поинтересовался у украинца, достаточно ли у того умственных способностей, для того, чтобы понять, что за слова он только что во всеуслышание произнес.



