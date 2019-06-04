//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Карабаш выиграл конкурс на благоустройство города

4 июня 2019, 16:54 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Проект разработала группа архитекторов при поддержке Русской медной компании. В обсуждении проекта принимали участие жители города, представители общественных организаций, предпринимателей. Проект состоит из пяти направлений. Жюри конкурса выделило грант в размере 60 миллионов рублей на одно из них — создание «Аллеи ветеранов».

Аллея появится в центре города. Здесь будут созданы игровые, спортивные площадки, высажены кустарники, цветы, но, самое главное, в центре города появится «Лента времени». Это скульптура, которая расскажет о местных героях и об истории Карабаша.

Стоит отметить, что спонсор проекта — Русская медная компания — постоянно вкладывается в развитие городской инфраструктуры. Так, например, ею был построен многофункциональный спорткомплекс «Металлург» и отремонтирован санаторий-профилакторий «Синегорье», сейчас в Карабаше благоустраивают набережную заводского пруда, строят новый торгово-развлекательный центр. По словам Анны Шабаровой, вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности, с начала 2016 года, в строительство социальных объектов было вложено порядка 360 миллионов рублей.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Карабаш выиграл конкурс на благоустройство города 16:54

Конкурс по созданию проектов комфортной городской среды организовало Министерство строительства РФ. Лауреатом конкурса стал проект «Новый Карабаш». >>
Главный онколог Челябинской области призывает проходить диспансеризацию

Главный онколог Челябинской области призывает проходить диспансеризацию 14:59

Рак очень важно заметить на начальной стадии, именно поэтому известный онколог, депутат, главный врач областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин призвал южноуральцев вовремя проходить диспансеризацию. >>
Андрей Важенин расскажет журналистам о борьбе с раком

Андрей Важенин расскажет журналистам о борьбе с раком 09:00

Борьба с раком — верить в чудо или в медицину? Стоит ли боятся опасного заболевания? Что нужно знать рядовому обывателю о раке? На эти и другие вопросы сегодня, 4 июня, ответит главный онколог Челябинской области Андрей Важенин на встрече с журналистами в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
С приходом лета на Южном Урале начался #Континентальный дэнс

С приходом лета на Южном Урале начался #Континентальный дэнс 03.06 08:53

Яркий старт нового сезона подарило своим слушателям радио «Континенталь». Самые актуальные танцевальные треки, неожиданные сюрпризы, незабываемые эмоции - всё это поджидало гостей вечеринки «Континентальный Дэнс» в клубе Meet.Point. >>
В Екатеринбурге пройдет форум высотного и уникального строительства

В Екатеринбурге пройдет форум высотного и уникального строительства 03.06 08:49

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. Представители строительной индустрии съедутся в столицу Урала на один из крупнейших инженерно-строительных конгрессов уже в шестой раз. >>
В Челябинске состоится спектакль «Калина красная» с созвездием артистов

В Челябинске состоится спектакль «Калина красная» с созвездием артистов 03.06 08:41

6 июня в 19 часов в оперном театре состоится единственный спектакль «Калина красная». Напомним, что одноимённый фильм вышел на экраны страны в 1974 году. Василий Шукшин был автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Сегодня, спустя 43 года, главную роль – заочницы Любы Байкаловой – играет его дочь, Мария Шукшина. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Муниципалитетам хотят разрешить публиковать нормативные акты в Интернете

Муниципалитетам хотят разрешить публиковать нормативные акты в Интернете 30.05 08:15

Федеральные парламентарии считают необходимым разрешить муниципалитетам публиковать нормативные документы в сети Интернет. В настоящее время на рассмотрение Госдумы внесен подобный законопроект. >>
Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей

Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей 29.05 16:32

Артем Артемьев, председатель областной организации «Опора России», сегодня, 29 мая провел встречу с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
Ученые исследуют земли и леса вокруг озера Тургояк

Ученые исследуют земли и леса вокруг озера Тургояк 29.05 12:36

Выяснить нормативы допустимых рекреационных нагрузок на территории, прилегающие к озеру Тургояк, - такова задача исследований, которые проводят ученые в Миассе. >>

В Челябинске пройдет крупный медицинский форум 29.05 10:59

7 и 8 июня в Челябинске на площадке Radisson Blu (ул. Труда, 179) состоится V межрегиональный Форум «Медицина, доступная каждому». >>
Звездная Спартакиада челябинцев

Звездная Спартакиада челябинцев 29.05 09:56

В минувшие выходные в Тюмени состоялось Первенство Уральского федерального округа и II этап летней Спартакиады учащихся России 2019 года по каратэ. За медали и путевки на финал Спартакиады учащихся России боролись более 500 юных спортсменов. >>
В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала

В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала 29.05 09:30

В Курчатовском районе Челябинска с начала июня начнутся работы по благоустройству скверов и дворов. Новые детские площадки, цветник, 27 скамеек появятся в сквере на улице Красного Урала, с которого весной этого года начал знакомство новый глава Челябинской области Алексей Текслер. >>

//Новости ADWILE

Первый сабантуй на Южном Урале пройдет 1 июня

Первый сабантуй на Южном Урале пройдет 1 июня 29.05 09:19

В Челябинской области составлен план проведения сабантуев - традиционных татаро-башкирских праздников. >>
Областной Союз промышленников и предпринимателей должен быть эффективным

Областной Союз промышленников и предпринимателей должен быть эффективным 28.05 16:14

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области должен работать более эффективно. Такое мнение высказал Вячеслав Скворцов, почетный член СПП. >>

«Единая Россия» просит Минтруд изменить закон о детских пособиях 28.05 14:53

Представители партии «Единая Россия» обратились в министерство труда РФ с инициативой пересмотреть федеральное законодательство о выплате детских пособий. >>
ММК реализует в Магнитогорске уникальный проект «Притяжение»

ММК реализует в Магнитогорске уникальный проект «Притяжение» 28.05 13:51

В Магнитогорске побывали представители немецкой компании «Обермайер консульт», которая займется преображением города по инициативе Виктора Рашникова. >>
В Курчатовском районе Челябинска «Соцгород» сделает тротуар по просьбе жителей

В Курчатовском районе Челябинска «Соцгород» сделает тротуар по просьбе жителей 28.05 08:54

Новый тротуар соединит густонаселенный Курчатовский район с перекрестком улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. >>
Совет ветеранов Челябинской области просит изменить закон о страховых пенсиях

Совет ветеранов Челябинской области просит изменить закон о страховых пенсиях 28.05 07:25

С 1 января 2019 года пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеющие трудовой стаж в сельском хозяйстве более 30 лет и находящиеся на заслуженном отдыхе, получают 25 процентную надбавку к пенсии. Однако председатель Совета ветеранов войны и труда Челябинской области Анатолий Сурков считает, что в федеральный «О страховых пенсиях» нужно внести коррективы. >>

//Новости МирТесен

Алексей Текслер попросил крупный бизнес настроиться на диалог с властью

Алексей Текслер попросил крупный бизнес настроиться на диалог с властью 27.05 14:42

Глава Челябинской области в рамках визита на Челябинский трубопрокатный завод провел встречу с представителями Союза промышленников и предпринимателей. На ней он призвал руководителей и собственников крупного бизнеса ускорить развитие некоторых проектов, в первую очередь, связанных с природоохранными мероприятиями. >>
«ММК» поддерживает проекты малого и среднего бизнеса

«ММК» поддерживает проекты малого и среднего бизнеса 27.05 11:17

ПАО «ММК» помогает малым и средним предприятиям для развития бизнеса в Магнитогорске. Поддержка осуществляется на условиях софинансирования проектов реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК». >>
На праймериз «Единой России» в Челябинске разгорелся скандал

На праймериз «Единой России» в Челябинске разгорелся скандал 26.05 18:28

В воскресенье, 26 мая, по всей России прошли праймериз «Единой России». На Южном Урале явка к 18 часам едва превысила минимальный порог в десять процентов. На одном из участков Челябинска не обошлось без скандала. >>

//Новости партнеров

В Челябинске прошел юбилейный чемпионат по дрифту

В Челябинске прошел юбилейный чемпионат по дрифту 25.05 22:07

В Челябинске, на площадке возле ледовой арены «Трактор», 25 мая было шумно и пыльно: здесь проходил первый этап Уральской лиги по дрифту. >>
В Челябинске погибла рыба в реке Миасс из-за прорыва канализации

В Челябинске погибла рыба в реке Миасс из-за прорыва канализации 25.05 16:44

Прорыв канализационного коллектора мог стать причиной массового мора рыбы в реке Миасс. К такому выводу пришли специалисты министерства экологии Челябинской области. >>
Выпускники школ в Златоусте провели танцевальный флешмоб

Выпускники школ в Златоусте провели танцевальный флешмоб 24.05 14:17

На главной площади Златоуста три тысячи человек станцевали «Школьный вальс» 23 мая. Вместе с выпускниками в нем приняли участие родители и учителя. >>

//Новости СМИ2

Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры

Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры 24.05 13:17

День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти создателей славянского алфавита святых Кирилла и Мефодия, отметят 24 мая. В Челябинске одним из главных мест проведения праздника станет пешеходная часть улицы Кирова. Здесь пройдет концерт «Русь Великая». >>
Челябинск может разделиться на отдельные города

Челябинск может разделиться на отдельные города 24.05 12:42

Предложение выдвинуто известным предпринимателем и экспертом в области градостроительства Андреем Бодрягиным. >>
Депутат Анатолий Литовченко пожелал выпускникам не бояться трудностей

Депутат Анатолий Литовченко пожелал выпускникам не бояться трудностей 24.05 12:26

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко направил поздравительный адрес южноуральским выпускникам. В этом году в Челябинской области окончили школы 14 тысяч одиннадцатиклассников. 24-25 мая во многих южноуральских школах прошли торжественные линейки. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Дзержинске официально объявлен режим ЧС, люди готовы покинуть город
2

Латвийские жильцы «против» русской Духовой. Известному балетмейстеру грозит уголовное дело
3

Видео уничтожения «третьей силой» БМП военных Украины в Донбассе выложили в сеть
4

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма
5

Из-за Киева Запад завыл, как собака Баскервилей на болоте

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры