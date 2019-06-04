Карабаш выиграл конкурс на благоустройство города

Проект разработала группа архитекторов при поддержке Русской медной компании. В обсуждении проекта принимали участие жители города, представители общественных организаций, предпринимателей. Проект состоит из пяти направлений. Жюри конкурса выделило грант в размере 60 миллионов рублей на одно из них — создание «Аллеи ветеранов».

Аллея появится в центре города. Здесь будут созданы игровые, спортивные площадки, высажены кустарники, цветы, но, самое главное, в центре города появится «Лента времени». Это скульптура, которая расскажет о местных героях и об истории Карабаша.

Стоит отметить, что спонсор проекта — Русская медная компания — постоянно вкладывается в развитие городской инфраструктуры. Так, например, ею был построен многофункциональный спорткомплекс «Металлург» и отремонтирован санаторий-профилакторий «Синегорье», сейчас в Карабаше благоустраивают набережную заводского пруда, строят новый торгово-развлекательный центр. По словам Анны Шабаровой, вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности, с начала 2016 года, в строительство социальных объектов было вложено порядка 360 миллионов рублей.