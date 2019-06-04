Год исправительных работ за одну букву. Чиновнику не понравилась критика в свой адрес

В городе Буе Костромской области возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Поводом стал появившийся в Сети видеоролик с критикой мэра, автор которого добавил к фамилии чиновника лишнюю букву.

Администратору одного из сообществ «ВКонтакте» Владиславу Дружкову не повезло. Он опубликовал видео пользователя с критикой в адрес мэра города Буя Игоря Ральникова. Градоначальник оказался обидчивым, причем расстроила его не критика в адрес хозяйственной деятельности, а искажение его фамилии.

Как пишет издание «7×7», на видео автор рассказывает о плохом ремонте канализации в городе и намеренно добавляет лишнюю букву к фамилии чиновника Ральникова. Теперь блогеру грозит год исправительных работ.

«Да и с названием города не повезло, и с фамилией мэра», «А букву-то какую добавляли, просто есть варианты?», «Конечно «С», речь же идет о канализации», «Интересно, а почему CК не возбудил дело на мэра города за плохой ремонт канализации, что фактически равно хищению средств из бюджета?», «Ну это ж доказать надо, работать, а тут админа взяли, дело закрыли», - написали пользователи в комментариях.