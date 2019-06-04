Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Москве на Профсоюзной

В Москве сегодня в результате пожара в квартире на улице Профсоюзная недалеко от станции метро "Коньково! погибли четыре человека. Сначала появилась информация о двух жертвах, скончались взрослый и ребенок. Медики боролись за жизнь пострадавших. Но выжить не смог никто. Скончались двое детей и двое взрослых людей.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на пятом этаже по адресу ул. Профсоюзная, д. 94, корп. 2. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Пожарные вытащили из квартиры людей. Медики вели реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На месте происшествия ведется комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин инцидента.